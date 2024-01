Filistinli kızı üzen soru animasyon filmi oldu: Ben Filistinliyim

05 Ocak 2024 10:19 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:19

ABD'de yaşayan Filistinli bir kızın hikayesini konu alan "I Am From Palestine" (Ben Filistinliyim) adlı ödüllü animasyon kısa film, tüm dünyada izleyicilerin beğenisine sunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk binlerce kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından YouTube'da izlemeye sunulan film, ülkesini haritada bulamayan Filistinli küçük kız Saamidah'nin yaşadıklarını konu alıyor.

Filmin uyarlandığı "Baba, What Does My Name Mean? A Journey to Palestine" (Baba, Adımın Anlamı Ne? Filistin'e Yolculuk) kitabının yazarı, Filistin asıllı ABD'li Rifk Ebeid, AA muhabirine, üniversitede başladığı insan hakları savunuculuğunun, anne olduktan sonra çocuk hikayeleri yazarak devam ettiğini söyledi.

Ebeid, babasının El Halil, annesinin de Kudüslü olduğunu belirterek, "Ailemin tamamı hala Kudüs'te yaşıyor. Biz de büyürken her yaz ziyaret eder ve birkaç ay kalırdık, tüm çocukluk anılarım orada." dedi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra geleneksel aktivizmden farklı bir yöntemle geniş kitlelere ulaşmak istediğini anlatan Ebeid, "Filistinliler olarak bizim uzun bir edebiyat geleneğimiz olduğunu biliyorum. Fakat özellikle çocuklar için İngilizce yazılmış kitaplar görmemiştim. Ben de devam eden bir şey gibi hizmet edecek böyle bir şeye sahip olmak istedim. Çünkü ben gitsem bile kitaplarım, sözlerim hala orada olacak." diye konuştu.

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN SAVAŞTIĞIMIZI BİLEREK BÜYÜYORUZ

Bir çocuk kitabı yazma fikrinin bu şekilde ortaya çıktığını ifade eden Ebeid, şöyle devam etti:

"Yazdığım 'Baba, What Does My Name Mean? A Journey to Palestine' kitabında çocuklarımdan ilham aldım. Çünkü onlara Filistin'deki farklı şehirlerin isimlerini verdim. Bir gün bana 'Neden bana bu ismi verdin? Bu ne anlama geliyor?' diye soracaklarını biliyordum ve fikrin başlangıcı böyle oldu. Ayrıca Filistin'e gittiğim yazlar, hayatımda yaşadığım en unutulmaz deneyimlerdi. Bu nedenle Filistin'e gidemeyen çocukların sanki orada geziyormuş gibi hissedebilecekleri, farklı şehirleri ve bu şehirlerin neyle meşhur olduklarını öğrenebilecekleri bir yol ortaya koymak istedim. Yani bu okuyucuyu Filistin'de bir tura çıkarmaya benziyor. Filistinli olduğumuzu ve özgürlüğümüz için savaştığımızı bilerek büyüyoruz. Ancak çoğu zaman çocukken bunun ötesinde pek bir şey bilmiyoruz. Bu yüzden çocukların siyonizm öncesi tarihimizin nasıl olduğunu gerçekten görmelerini ve siyonizmin olmadığı bir gelecek için savaşabileceklerini bilmelerini istedim."

SESİMİZİ DUYMAKTAN KORKUYORLAR SANSÜRE UĞRUYORUZ

Rifk Ebeid, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim sonrasında yönetmen arkadaşı ile animasyonun yayın zamanıyla ilgili konuştuklarını belirterek, "Bunu yapmamızın nedeni, özellikle insanların dinlediği bir dönemde, Filistinlilerin seslerinin ve hikayelerinin duyulmasının ne kadar hayati olduğunu görmüş olmamızdır. Filistin halkına karşı insanlık dışı uygulamaların olduğu bu dönemde, mücadeleye yardımcı olmak için bunu yaptık. Doğrudan bizden bilgi alınmasını, deneyimlerimizin duyulmasını, orada neler olup bittiğini ve soykırımın tüm gücüyle devam etmesine neden izin verildiğini anlatmak için." dedi.

Filmi, doğruyu haykırmaya devam etmek için yayınladıklarına işaret eden Ebeid, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü İsrail propaganda makinesinin milyonlarca dolar harcadığını biliyoruz ve sesimizi duymaktan korkuyorlar. Her sektörde sansüre uğruyoruz. Biliyorsunuz bu sadece sosyal medyada geçerli değil. İnsanlar işlerini kaybediyor, televizyonda sansüre uğruyorsun, her yerde sansürleniyorsun. İşte bu yüzden bizim için bu çok önemli. Evet, kendimizi harap olmuş hissediyoruz, dehşete düşmüş durumdayız, kendimizi çaresiz hissediyoruz. Ancak sahadaki Filistinlilerin sesini yükseltmek ve Filistin hikayelerini duyurmak için sahip olduğumuz sesi kullanmaya devam etmeliyiz."

FİLİSTİN GÜÇLÜDÜR ZENGİN BİR KÜLTÜRE SAHİPTİR

Filmin yönetmeni Iman Zawahry ise yaptığı işlerin çoğunluğunun Amerikalı Müslüman aktivistler ve özellikle de film yapımcıları etrafında döndüğünü, başörtülü ilk Amerikalı Müslüman film yapımcılarından biri olduğunu söyledi.

Rifk Ebeid ile aynı şehirde yaşadıklarını ve küçüklüklerinden beri arkadaş olduklarını anlatan Zawahry, "Rifk kitabı yazdığında bu gerçekten çok heyecan vericiydi. Çünkü kitabın illüstratörü aynı zamanda bir animatör olan Lamaa Jawhari idi." dedi.

Filistinli Amerikalıların deneyimlerine dayanarak bir hikaye hazırladıklarını ifade eden Zawahry, şunları anlattı:

"Filistinlilerin sesini yükseltmek gerçekten önemliydi. Hikaye, Filistinli Amerikalı bir çocuğun okulda ülkesini haritada nasıl bulamadığıyla ilgiliydi. Daha sonra kimliklerini sorguluyorlar ve kimliklerini bulmaları, Filistin'in bir ülke olduğunun gücünü göstermeleri için onları bir yolculuğa çıkarıyoruz. Filistin güçlüdür, zengin bir kültüre sahiptir ve bu çok ama çok gurur duyulacak bir şeydir. Dahası, çocuklara desteklenmedikleri bir alanda da kendilerini ifade etme gücü vermek, onları destekleyen bir topluluk olduğunu bilmelerini sağlamak istedik."

İNSANLIĞIMIZI ALMAYA ÇALIŞAN SESLERDEN KORKMAMALIYIZ

Zawahry, kitabın animasyona dönüşme sürecinin oldukça uzun bir yolculuk olduğunu aktararak, Ebeid'in yapımcı olduğu filmin hazırlanışına, festival yolculuğuna ve YouTube'da yayınlanmasına kadar uzanan sürece ilişkin bilgiler verdi.

Iman Zawahry, her sabah herkes gibi üzülerek olup biteni izlediğini, adaletsizliğe dünyadan yeterince ses çıkmadığı için öfkelendiğini ifade ederek, "Hepimiz sahada yaptığımız her şeyde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan aktivistleriz. Protestolar, propaganda, gazetecilik gibi yollarla sesimizi her şekilde duyurmaya çalışıyoruz. İnsanlar Filistin'de yaşanan insanlık dışı, adaletsizliği ve soykırımı görüyor. Yani bu sadece duvara bağıran tek bir ses gibi değil, artık çok sayıda ses var ama yine de yeterli değil ve hala elimizden geldiğince zorlamalı, itmeli ve itmeliyiz ve işimizi elimizden almaya çalışan, insanlığımızı elimizden almaya çalışan seslerden korkmamalıyız. Çünkü bu her şeyden daha önemli." şeklinde konuştu.

FİLM HAKKINDA

"Ben Filistinliyim" adlı ödüllü kısa animasyon film, ABD'de yaşayan Filistin asıllı Saamidah'nin, okulun ilk gününe endişeyle başlarken, ülkesinin isminin yer almadığı bir dünya haritasıyla karşı karşıya kalarak kimliğini sorgulamasını anlatıyor.

Babasıyla konuşması sonrasında ülkesine aidiyet kazanmasını sağlayan hayali bir Filistin seyahatine çıkan Saamidah, sonraki gün sınıfta ülkesini anlatacak özgüvene kavuşuyor.

Film, RiverRun International Film Festival, Chicago Palestine Film Festival, Inca Imperial International Film Festival, Arab Film Festival, Leeds Palestinian Film Festival, San Diego International Film Festival, Spark Micro-Short Film Festival, Muslim Film Festival, Huntington Beach Cultural Film Festival, Eastern Nigeria International Film Festival, Palestinian Refugees Film Festival, Portland Film Festival ve Toronto Syria Film Festival'in de arasında bulunduğu festivallerde gösterildi ve çeşitli ödüller aldı.

Animasyonu Lamaa Jawhari ve Fadia Jaradat, müzikleri Abed Hathot ve Akram Haddad, kullanılan şarkılar El-Funoun Filistin Dans Topluluğu'na ait olan filmin montajında ise Grace İbrahim imzası bulunuyor.600 binden fazla kişi tarafından izlenen ve binlerce yorum yapılan filme Rifk Books adlı YouTube sayfasından ulaşılabilir.