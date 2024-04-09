Filistinlileri hayatta tutan bitki! Savaş alanına dönen yollardan topluyorlar

09 Nisan 2024 10:40 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 11:47

İsrail yine mülteci kampını vurdu! Bir belediye başkanı ile çok sayıda Filistinli öldürüldü

İsrail yine mülteci kampını vurdu! Bir belediye başkanı ile çok sayıda Filistinli öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü: Filistin ve İslam dünyası vurgusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü: Filistin ve İslam dünyası vurgusu!

İnsanlığa aykırı savaş kurallarıyla Filistinlilere doğrudan saldıran İsrail, aynı zamanda bölgeye yardım ulaşmasını da engelliyor. Filistinliler, besin bulmakta oldukça zorlanıyorlar. Bazı yardım kuruluşları karadan ulaştıramadıkları yardımları havadan ulaştırmaya çalışıyor. Bu sürede de birçok Filistinli boğularak hayatını kaybetti. Filistinliler, besin bulmakta zorlandıkları için yolda topladıkları bitkilerle besleniyor.

FİLİSTİNLİLERİ HAYATTA TUTAN BİTKİ!

Geçtiğimiz Gün New York Times'ta yer alan habere göre; Filistinliler ebegümecinin bitkisi olan Khobeza'yı yol kenarlarından toplayarak tüketiyorlar. Filistinlilerin topladığı khobeza bitkisi aslında tam bir A vitamini deposudur.

Uzun süre tok tutan bu bitkinin en tehlikeli yanı bağırsakları bozar. Ancak Filistinliler bu bitkiyi günde 2 öğün olarak tüketmek zorunda kalıyor. Bitkinin tadı ıspanak ve lahana benzeridir. Bu bitki özellikle mide asidini dengeler.

UZUN SÜRELİ TÜKETİM TEHLİKELİ OLABİLİR!

Antibiyotik ilaçların ham maddesi olan khobeza, nemli topraklarda yetişir. Ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yetişen bu bitkiden börek ya da ana yemek yapılır.

İçine zeytin, bulgur gibi malzemeler eklenerek yapılan yemek Orta Doğu'da sık sık tüketilir. Uzmanlar Filistinlilerin sağlıkları konusunda çok endişe ettiklerini ifade etti. Çünkü bu tarz besinlerin uzun süre tüketilmesi vücutta ciddi reakteler meydana gelebilir.