Filistinlileri hayatta tutan bitki! Savaş alanına dönen yollardan topluyorlar
7 Ekim 2023 yılından bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilerin son 3 aydır sıklıkla tükettiği bitki yürekleri burktu. Doğadaki en sağlıklı bitki olmasına rağmen yardım ulaşmasında zorlanan Filistinlilerin tükettiği bu bitkinin ne olduğu ise merak edildi.
İnsanlığa aykırı savaş kurallarıyla Filistinlilere doğrudan saldıran İsrail, aynı zamanda bölgeye yardım ulaşmasını da engelliyor. Filistinliler, besin bulmakta oldukça zorlanıyorlar. Bazı yardım kuruluşları karadan ulaştıramadıkları yardımları havadan ulaştırmaya çalışıyor. Bu sürede de birçok Filistinli boğularak hayatını kaybetti. Filistinliler, besin bulmakta zorlandıkları için yolda topladıkları bitkilerle besleniyor.
FİLİSTİNLİLERİ HAYATTA TUTAN BİTKİ!
Geçtiğimiz Gün New York Times'ta yer alan habere göre; Filistinliler ebegümecinin bitkisi olan Khobeza'yı yol kenarlarından toplayarak tüketiyorlar. Filistinlilerin topladığı khobeza bitkisi aslında tam bir A vitamini deposudur.
Uzun süre tok tutan bu bitkinin en tehlikeli yanı bağırsakları bozar. Ancak Filistinliler bu bitkiyi günde 2 öğün olarak tüketmek zorunda kalıyor. Bitkinin tadı ıspanak ve lahana benzeridir. Bu bitki özellikle mide asidini dengeler.
UZUN SÜRELİ TÜKETİM TEHLİKELİ OLABİLİR!
Antibiyotik ilaçların ham maddesi olan khobeza, nemli topraklarda yetişir. Ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yetişen bu bitkiden börek ya da ana yemek yapılır.
İçine zeytin, bulgur gibi malzemeler eklenerek yapılan yemek Orta Doğu'da sık sık tüketilir. Uzmanlar Filistinlilerin sağlıkları konusunda çok endişe ettiklerini ifade etti. Çünkü bu tarz besinlerin uzun süre tüketilmesi vücutta ciddi reakteler meydana gelebilir.