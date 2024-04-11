Film gibi olay! Issız adadan 'yardım' yazarak kurtuldular

11 Nisan 2024 16:09 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 16:09

ABD’de 3 denizci, Mikronezya'ya bağlı Pikelot Adası’nda balık tutmak üzere Polowat Adasından 31 Mart'ta açıldıktan sonra 20 metre uzunluğundaki teknenin tek motorunda hasar meydana gelmesi sonucu mahsur kaldı.

Pikelot Adası’na çıkmayı başaran denizciler, telsizlerinin de pilinin bitmesiyle çaresiz bir şekilde kaldı ve yardım çağıramadı. 31 dönümlük adadan palmiye yaprakları toplayan denizciler, kumsala "HELP (yardım)" yazarak kurtarılmayı bekledi.

BİR HAFTA SONUNDA KURTULDULAR

Denizcileri arama çalışmaları 6 Nisan'da, akrabalarından birinin yetkilileri arayıp Polowat’a dönmediklerini söylemesiyle başladı. Japonya'nın Okinawa kentindeki Kadena Hava Üssü'nden kalkan ABD Donanmasına ait P-8A keşif uçağı, 7 Nisan'da kumsaldaki "HELP (yardım)" yazısını fark etti.

Keşif uçağı denizcileri tespit ettikten sonra onlara yardım paketleri bıraktı ve konumlarını kurtarma merkezine iletti. 8 Nisan’da Hawaii'deki Barbers Point Hava İstasyonu'ndan kalkan Sahil Güvenliğe ait HC-130 uçağı, denizcilere havadan telsiz bıraktı.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen denizciler, teknelerinin hasar gördüğünü, Polowat'a dönüş konusunda yardım istediklerini ifade etti. ABD Sahil Güvenlik ekibi, 9 Nisan sabahı Pikelot’a ulaşarak denizcileri kurtardı.

Arama ve kurtarma misyonu koordinatörü Teğmen Chelsea Garcia açıklamalarda bulunarak denizcilerin palmiye yapraklarını kullanmalarını ve yaptıkları yardım çağrısına değinerek, "Bu ustaca hareket, kurtarma çabalarının doğrudan bulundukları yere yönlendirilmesinde çok önemliydi" ifadelerini kullandı.