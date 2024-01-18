Filozof Karl Marx'a komşu olmak isteyenlere dudak uçuklatan fiyat

18 Ocak 2024 10:11 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:19

Bilimsel sosyalizmin kurucusu olan Alman filozof Karl Marx’ın da mezarının yer aldığı Londra’daki tarihi Highgate mezarlığında, yeni alanların satışa çıkarılması kararı verildi. Yerli ve yabancı pek çok turistin uğrak noktaları arasında gösterilen mezarlıkta yeni mezar yerlerinin fiyatının yaklaşık 25 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon TL) olacağı belirtildi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda fiyatın hiç de ‘marksist’ olmadığı ve ünlü filozofun mezarında ters dönebileceği dile getirildi. Öldükten sonra Marx’ın yanındaki bir mezara gömülmek isteyen bir komünistin bu rakamı ödeyip ödemeyeceği merak konusu olurken, The Guardian’dan Zoe Williams, dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen ABD’li işinsanı Elon Musk’un Marx’ın yeni komşusu olmak isteyebileceğini yazdı.

"YAŞAYAN" BİR CAZİBE MERKEZİ

Tartışmalarla ilgili açıklama yapan Highgate Mezarlığı Dostları Vakfı’nın genel müdürü Ian Dungavell, mezarlığın "yaşayan" bir cazibe merkezi olması için yeni cenazelere yer verilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

2015 YILINDA 4 STERLİN GİRİŞ ÜCRETİ ALINMIŞTI

Aynı mezarlık, 2015 yılında da gündeme gelmiş, ziyaretçilerden 4 sterlin giriş ücreti alınması, Marx’ın öğretileri üzerinden tartışmalara neden olmuştu.