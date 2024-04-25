Fırtına cezaevini yıktı! 119 mahkum firar etti

25 Nisan 2024 13:21 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:05

Federal Başkent Bölgesi (FCT) Cezaevi Sözcüsü Adamu Duza, yaptığı yazılı açıklamada, şiddetli yağmur ve fırtınanın dün Niger'deki Suleja bölgesinde bulunan cezaevinin bir bölümünün yıkılmasına neden olduğunu belirtti.

Bu nedenle cezaevindeki 119 mahkumun firar ettiğini kaydeden Duza, güvenlik güçlerinin başlattığı arama çalışmalarında şimdiye kadar 10 mahkumun yakalandığını bildirdi.