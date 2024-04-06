Florida'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

06 Nisan 2024 17:36 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:01

ABD'nin Florida eyaletindeki CityPlace Doral alışveriş merkezinde bulunan bir barda dün gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği, yedi kişinin de yaralandığı bildirildi.

Trajik olay cumartesi günü yerel saatle 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bardaki müşteriler arasında çıkan bir tartışmada bir güvenlik görevlisinin müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

Olaya karışan kişilerden birinin silahını çekerek güvenlik görevlisini ölümcül bir şekilde vurduğu bildirildi. Raporlara göre, sıcak çatışmalar yaşandı ve silahlı saldırgan çatışmada öldürüldü.

7 KİŞİ ÇAPRAZ ATEŞTE KALDI

Aralarında bir kadın ve beş erkeğin de bulunduğu yedi kişi de çapraz ateş altında kaldı. Bir polis memuru da arbede sırasında bacağından vurularak yaralandı.

Yerel saatle sabah 08.00'da sıralarında düzenlenen basın toplantısında yetkililer yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğunu ve sırasıyla Jackson Travma ve HCA Kendall Bölgesel Travma merkezlerine nakledildiklerini açıkladı.

Diğer dört yaralının durumunun ise stabil olduğu ancak hastaneye kaldırılmalarının gerekip gerekmediği henüz netlik kazanmadı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, olay yerinde çok sayıda polisin bulunduğu görülüyor. Ayrıca, perişan haldeki bir kişinin çığlıkları da duyuluyor.