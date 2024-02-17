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17 Şubat 2024 09:35 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 09:36

Fransa ile Ukrayna arasında milyarlarca dolarlık anlaşma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Paris'te ağırladı. İki lider ülkeleri arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşmasına imza attı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Fransa ile Ukrayna arasında milyarlarca dolarlık anlaşma
Emmanuel Macron, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Fransa, Rusya

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana 3. kez Zelenskiy'i Paris'te ağırladı. İki ülke arasında 10 yıl geçerli güvenlik anlaşmasını imzalayan iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Zelenskiy'le imzaladıkları anlaşmayla Fransa'nın Ukrayna'ya yönelik desteğinin uzun vadede olacağına işaret ederek, bu kapsamda ülkesinin 2024'te ek 3 milyar avro askeri yardım yapacağını söyledi.

"Bu yardım, Ukrayna'ya uzun vadede egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma imkanları sunmayı amaçlıyor." diyen Macron, ülkesinin askeri malzeme tedariki, savunma sanayileri arasında işbirliği, askeri eğitim, istihbarat gibi alanlarda Ukrayna'ya yardıma devam edeceğini dile getirdi.

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"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ"

Macron, "Ukraynalı ortaklarımıza savunmalarında yardım ederek Avrupa'nın güvenliği için yatırım yapıyoruz." diyerek, Avrupa'nın güvenliği için Ukraynalıların savaştıkları değerlendirmesinde bulundu.

Bu savaşı Rusya'ya kaybettirmeye kararlı olduklarının altını çizen Macron, "İki yıl önce Rusya, birkaç hafta içinde bitecek özel operasyon yürüttüğünü anlatıyordu. Artık cephedeki ciddi kayıplarını telafi etmek için hapishanelerini boşaltmaya mahkum." diye konuştu.

Emmanuel Macron, Rusya'nın gereksiz bir savaşı finanse etme tercihinde bulunduğunu, uluslararası arenada Moskova'nın güvenilirliğini kaybettiğini savundu.

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NAVALNIY'IN ÖLÜM SEBEBİNİN AYDINLATILMASINI İSTEDİ

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya girmesini istediğini söyleyen Macron, Rus muhalif Aleksey Navalnıy için taziye mesajı iletti.

Rus muhalifin ölümünün, Moskova yönetiminin zayıf olduğunu gösterdiği değerlendirmesini yapan Macron, Navalnıy'ın ölüm koşullarının aydınlatılmasını istedi.

Macron, Rusya'yı son yıllarda yabancı ülkelerin seçimlerine müdahale etmekle suçlayarak, kendisinin de cumhurbaşkanı seçimlerinde bu konudan muzdarip olduğunu söyledi.

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MACRON, GELECEK AY UKRAYNA'YA GİDECEK

Fransa Cumhurbaşkanı, gelecek ay Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Zelenskiy de "İddialı ve somut bir güvenlik anlaşması hazırladık ve imzaladık." dedi.

Fransa'ya desteğinden dolayı teşekkürlerini ileten Zelenskiy, iki ülkenin halklarının iyiliği için birlikte çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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