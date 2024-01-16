Fransa, İran'ın füze saldırılarını şiddetle kınadı

16 Ocak 2024 12:21 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:22

Fransa'nın, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Irak'ın Erbil kentine düzenlenen balistik füze saldırılarını şiddetle kınadığı bildirildi.

GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "açık, kabul edilemez ve endişe verici" şekilde Irak'ın egemenliğinin ihlali olarak nitelenen saldırıların, Irak'ın "istikrarı ve güvenliğini" tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun üstlendiği bu saldırıların "bölgesel gerilimlerin tırmanmasına" yol açacağı ve bu nedenle durması gerektiği aktarıldı.

Fransa'nın bu saldırıları şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile dayanışma mesajı verildi.

ERBİL'E YÖNELİK SALDIRILAR

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" aktarılmıştı.