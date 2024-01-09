Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal oldu

09 Ocak 2024 14:58 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:11

Fransa'da Mayıs 2022'den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un dün istifa etmesinin ardından yeni başbakan belli oldu. Fransız basını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı yeni başbakan olarak atadığını duyurdu.

Fransa hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Macron'un yakın müttefiki olarak bilinen Gabriel Attal, Covid-19 salgını sırasında hükümet sözcüsü olarak görev yapmıştı.

MACRON SİYASİ GİRİŞİM SÖZÜ VERMİŞTİ

Macron ve Borne liderliğindeki hükümet, Macron'un 2022'de yeniden seçilmesinden kısa bir süre sonra mecliste mutlak çoğunluğu kaybetmiş ve yasaları geçirme konusunda zorlanmıştı. Macron'un geçtiğimiz yıl aralık ayında yeni bir siyasi girişim sözü vermesinden bu yana hükümette değişiklik yapılacağı konusunda söylentiler artmıştı.

BORNE NEDEN İSTİFA ETTİ?

Macron, hizmetleri için Borne'a teşekkür ederken istifanın yaşanan görüş ayrılıkları sebebiyle yaşandığı öne sürüldü. Başbakanın istifası, emeklilik reformu ve göçmen yasalarında yapılan tartışmalı değişikliklerin tetiklediği siyasi krizler sonrası geldi.