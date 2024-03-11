Fransız gazetesi Gazze'deki aç insanlarla dalga geçti! Küstah karikatür

11 Mart 2024 23:14 - Güncelleme : 12 Mart 2024 00:55

Fransız gazetesi Liberation, geçtiğimiz aylarda tepki çeken Libya'daki sel felaketiyle dalga geçen karikatür paylaşımının ardından şimdi de Gazze Şeridi’nde İsrail ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti.

İsrail’in yeterli düzeyde gıda ile tıbbi malzeme girişine izin vermediği Gazze Şeridi’nde açlık ve susuzluk nedeniyle bugüne kadar 27 kişi hayatını kaybederken, Fransız gazetesi Liberation yayınladığı küstah karikatür ile açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti. Gazete, Ramazan ayının başlaması nedeniyle yayınladığı çirkin karikatürde fare ve hamamböceklerini yakalamaya çalışan Filistinli bir erkeği, daha iftar vaktinin gelmemesi nedeniyle Filistinli bir kadının eline vurarak onu durdurmasını tasvir etti. Karikatürde ayrıca İsrail ordusu tarafından bombalanan bir binanın enkazı altında kalan bir kişinin eli de yer aldı.

Bazı kullanıcılar karikatürün "Fransa'da İslam karşıtlığının" bir örneği olduğunu dile getirirken, bir grup da benzer bir karikatürün Ukrayna halkı için asla yapılamayacağını belirterek Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı.

LİBYA'DAKİ SELLE DE DALGA GEÇMİŞTİ

Fransız Liberation gazetesi geçtiğimiz aylarda Libya'daki sel felaketiyle ilgili de dalga geçen bir karikatür yayınlamıştı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi olayı karikatürde, "Yıkıcı sel, Libya'daki her şeyi silip süpürdü." haberine karşılık elinde gazete tutan kişinin "Kesinlikle her şey mi?" ifadesi tepki çekmişti.