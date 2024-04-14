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14 Nisan 2024 20:17 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 20:20

G7’den İran’a kınama: Eşi benzeri görülmemiş saldırı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, G7 toplantısında İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının oybirliğiyle kınandığını duyurdu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası bölgede yeniden tansiyon yükselmişti. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 toplantısında İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının oybirliğiyle kınandığını açıkladı. İran’ın İsrail’e saldırısının ardından G7 ülkelerinin liderleri video konferans yoluyla bir araya geldi.

G7’den İran’a kınama: Eşi benzeri görülmemiş saldırı - 1. Resim

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, “G7 liderleriyle birlikte İran'ın İsrail'e yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırısını oybirliğiyle kınadık. Tüm taraflar itidalli davranmalıdır. Gerilimin azaltılmasına yönelik tüm çabalarımızı sürdüreceğiz. Gazze'deki krizin bir an evvel, özellikle de acil bir ateşkes yoluyla sona erdirilmesi fark oluşturacaktır. Lübnan da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi'nde ele alınacak” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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