Galler Prensesi Kate hakkında yeni gelişme: 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

21 Mart 2024 03:58 - Güncelleme : 21 Mart 2024 03:58

Kendisi ortaya çıkmadı ama Kate Middleton'a ait gizli belgeler sızdı!

Kendisi ortaya çıkmadı ama Kate Middleton'a ait gizli belgeler sızdı!

Kate ve William'ın videosu yüreklere su serpmeye yetmedi! İddialar daha da alevlendi

Kate ve William'ın videosu yüreklere su serpmeye yetmedi! İddialar daha da alevlendi

İngiliz gazetesi Daily Mirror'ın ulaştığı bilgilere göre, sağlık durumuyla ilgili net açıklamalar yapılmayan prensesin ameliyat olduğu The London Clinic'te çalışan 3 personel, prensese ait özel tıbbi kayıtların yer aldığı dosyaya ulaşmaya çalıştı.

Prensesin klinikten taburcu edildiği 29 Ocak'ta gerçekleştiği iddia edilen olayın ardından klinik kendi iç soruşturmasını başlatırken kişisel verilerin korunması konularında düzenlemeler ve incelemeleri yapan Bilgi Komisyonu Ofisi de (IOC) inceleme başlattı.

Daily Mirror ayrıca, Londra Metropolitan Polisinin de inceleme başlatabileceği bilgisini paylaştı.

Prenses Kate'in gizli tutulan ve ancak hastaların izniyle görülebilen dosyasına ulaşma girişimi aynı klinikte, aynı günlerde prostat büyümesi ameliyatı olan Kral Charles'ın bilgilerinin güvenliği sorusunu da gündeme getirdi.

Hastane kaynakları, Kral Charles'ın dosyasıyla ilgili bir risk olmadığı bilgisini paylaştı.

İngiltere'de hastalara ait tıbbi kayıtlar, ancak hastanın rızasıyla görülebiliyor. Kayıtların rıza olmaksızın görülmesi ve paylaşılması suç sayılıyor.

OCAK AYINDAN BERİ GÖRÜLMEDİ

Ocak ayında karın ameliyatı olacağı ve 2 hafta hastanede kaldıktan sonra nisan ayına kadar halkın karşısına çıkmayacağı açıklanan Prenses Kate hakkında sosyal medyada birçok spekülasyon yer almıştı.

Prensesin sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğundan hayatını kaybettiğine kadar birçok söylenti paylaşılırken İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Prenses Kate bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Kensington Sarayı'na ait hesaplardan paylaşılan fotoğrafın üzerinde oynandığına dair kanıtlar bulmuş, ardından uluslararası haber ajansları fotoğrafın yayımını durdurmuştu.

Bu gelişme, Prensesin sağlık durumuyla ilgili söylentilerin daha da artmasına sebep olmuştu.

Prenses son olarak 18 Mart'ta Windsor kentinde alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından görüntülenmiş, ancak sosyal medya kullanıcıları görüntüdeki kişinin prenses olduğuna ikna olmamıştı.