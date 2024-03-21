Gazze için BM'den 'derhal ateşkes kararı! ABD'li bakan Blinken duyurdu

21 Mart 2024 10:25 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:42

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Gazze Şeridi'nde "rehinelerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak derhal ateşkes" çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi karar taslağını yayınladığını açıkladı.

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Blinken açıklamasında, "Aslında, şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önünde sunduğumuz, rehinelerin serbest bırakılmasına bağlı acil ateşkes çağrısında bulunan bir kararımız var ve ülkelerin bunu destekleyeceğini çok umuyoruz." diye konuştu.

YENİ TASLAK METİN HAZIR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daha önce Filistin topraklarında acil ateşkes çağrısını ABD veto etmişti. Yeni taslak hazırlandı. Diplomatik kaynaklara göre, yeni taslak, "her iki taraftaki sivilleri korumak, temel insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte acıları hafifletmek için acil ve kalıcı bir ateşkes ihtiyacını" vurguluyor.

Fakat henüz bu yeni taslak için bir oylama gerçekleşmedi.

BLINKEN ORTA DOĞU TURUNDA

Öte yandan ABD'li bakan İsrail-Hamas savaşından bu yana 6. kez Orta Doğu turunda. Ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Blinken, başta Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ve ateşkes çabaları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü. Ayrıca iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak işbirliği alanları gözden geçirildi.

Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi ve çevresinde yaşanan gelişmeler, askeri saldırıların durdurulması, güvenlik ve insani etkilerinin giderilmesine yönelik çabaların yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip gelişmeler ele alındı.