Gazze kıyısına liman inşa ediliyor! Uzaydan görüntülendi...

15 Mart 2024 05:05 - Güncelleme : 15 Mart 2024 05:09

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne deniz yoluyla yardım ulaştırılması için çalışmalar sürüyor. ABD Donanması’na ait dört gemi, 12 Mart’ta ABD’nin Virginia eyaletinden Gazze Şeridi kıyısına liman inşa etmek üzere yola çıkmıştı.

ABD'li uydu şirketi Maxar, ABD’nin Gazze Şeridi’nin kıyısına inşa etmeye başladığı limana yönelik çalışmalar uzaydan görüntüledi.

Maxar, uzaydan çekilen fotoğrafların 11-12-13 Mart tarihlerinde çekildiğini belirterek, Al Rashid Karayolu üzerinde yer alan yeni limanın inşaatına 10 Mart’ta başlandığı ve şu anda kıyı şeridinden denize doğru yaklaşık 50 metre uzandığı ifade edildi.