Gazze'de 3. aşama hedefli saldırılar: Suikastlar ve girişimler

18 Şubat 2024 11:43 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 11:56

Gazze'ye yönelik saldırılar 135 gündür devam ederken İsrail, yoğun suikast politikası izlemeye başladı. İşgaller ve geniş alanlara yayılan bombaların yerini çoğunluklu olarak hedefli saldırılar aldı. İsrail ordusu, son zamanlarda Gazze'deki Filistinli grupların liderlerinin evlerini ya da araçlarını hedef almaya başladı. Şarku'l Avşat'a konuşan saha kaynakları da suikast operasyonlarını doğruladı. Kaynaklar, Filistinli grupların farklı bir aşamadan geçtiğini ve güvenlik önlemleri aldığını söyledi.

İSRAİL'İN SUİKASTLARI VE GİRİŞİMLERİ

İsrail ise şimdiye kadar zaten Gazze'de birçok saha komutanına suikast düzenledi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’ndaki Gazze şehri Tugayı komutanı İzzeddin el Haddad’ı hedef alan bir saldırı gerçekleştiren İsrail, Tel el-Hava'da bir evi hedef aldı. Fakat İsrail bu saldırıda başarısız oldu, Haddad'ın o evde bulunmadığı ortaya çıktı. Bu suikast girişimi Haddad'a karşı ilk değil. İsrail'in suikast listesinin en başlarında bulunan Haddad, savaş sırasında birkaç kez daha suikasttan sağ olarak kurtuldu.

İsrail'in suikast girişimlerinde başarılı olduğu saldırılar da gerçekleşti. Bunlardan sonuncusu geçtiğimiz hafta İzzeddin El Kassam Tugayları’nda askeri bölük komutanı olan Ahmed el-Ghoul’a düzenlenen saldırıydı.

7 Ekim saldırısında önemli rol oynayan ve İsrail ordusunun kıyı kampının, operasyonda en önemli hedeflerden biri olarak konumlandırılmasına yol açan Sahil Taburu’nun en önemli komutanlarından biri olan Ghoul'un ailesinin de bulunduğu eve saldırı düzenlendi.

Ghoul'un kuzeni, İzzeddin El Kassam Tugayları lideri Muhammed El Dayf’tan sonra ikinci komutan olan Mühendis Adnan el-Ghoul da 2004 yılında bir saldırıda öldürülmüştü.

İzzeddin El Kassam Tugayları’nın önde gelen saha aktivistlerinden ve grubun deniz kuvvetlerinde eski bir yetkili olan Alaa Ebu Hatab da ailesiyle beraber bir araçtayken hedef alındı ve saldırıda herkes öldü.

İSRAİL HAMAS'I HER ALANDA ORTADAN KALDIRMAYI AMAÇLIYOR

İsrail bu hedefli saldırılarında Hamas'ın askeri ve sivil aktivistlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Savaşın başından beri dövizciler, iş insanları, ekonomik destek sağlanan merkezler de dahil birçok finansman kaynak İsrail'in hedefi oldu. Hamas'ın para gizlediği yerlere de saldırılar düzenlendi. İsrail, para taşınan araçların da peşine düştü.

İsrail yalnızca Hamas'ın askeri kanadını hedef almadı. Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğlu Wissam da hedef oldu. Wissam, İsrail'in suikast girişiminden sadece birkaç dakika ile kurtuldu.

GAZZE'DE SAVAŞIN 3. AŞAMASI

İsrail'in son zamanlardaki binalara, evlere, yollara, tünellere düzenlediği saldırılarda aranan bir kişi hedef alındı. Bu durum Gazze'de savaşın 3. aşamasını başlattı.

Öte yandan İsrail'e savaşın en başından beri destek veren ABD'nin Başkanı Joe Biden da sivillerin büyük çapta öldürülmesini önlemek için İsrail’e daha hassas ve daha az yoğun ‘spesifik’ operasyonlara geçmesi yönünde baskı yapmıştı.