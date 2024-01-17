Gazze'de büyük tehlike! Kalabalık bölgelerde hızla yayılıyor        

17 Ocak 2024 21:21 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 21:28

103 gündür İsrail tarafından bombalanan Gazze'de açlık ve susuzluktan sonra şimdi de Hepatit A tehlikesi ortaya çıktı. Yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde Hepatit A virüsünün yayıldığı belirtildi.

BAKANLIK: GEREKLİ MALZEMELER TEMİN EDİLEMİYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yerinden edilenlerin yaşadığı yerlerdeki aşırı kalabalık ve hijyen koşullarının kötü olması nedeniyle bu bölgelerde Hepatit A virüsünün yayıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada gerekli malzemelerin temin edilememesi nedeniyle CBC (tam kan sayımı) testlerinin her an durdurulabileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail saldırıları altında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Gazzelilerin toplu halde yaşadığı yerlerdeki tuvaletler ve banyolar ihtiyacı karşılamaktan çok uzakta.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 525 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.