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17 Ocak 2024 21:21 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 21:28

Gazze'de büyük tehlike! Kalabalık bölgelerde hızla yayılıyor        

Gazze'de yaşanan insani drama Hepatit A virüsü paniği de eklendi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, kalabalık bölgelerde Hepatit A virüsünün hızla yayıldığını açıkladı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Gazze&#039;de büyük tehlike! Kalabalık bölgelerde hızla yayılıyor        
Gazze, İsrail, Virüs

103 gündür İsrail tarafından bombalanan Gazze'de açlık ve susuzluktan sonra şimdi de Hepatit A tehlikesi ortaya çıktı. Yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde Hepatit A virüsünün yayıldığı belirtildi. 

BAKANLIK: GEREKLİ MALZEMELER TEMİN EDİLEMİYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yerinden edilenlerin yaşadığı yerlerdeki aşırı kalabalık ve hijyen koşullarının kötü olması nedeniyle bu bölgelerde Hepatit A virüsünün yayıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada  gerekli malzemelerin temin edilememesi nedeniyle CBC (tam kan sayımı) testlerinin her an durdurulabileceği uyarısında bulunuldu.

Gazze'de büyük tehlike! Kalabalık bölgelerde hızla yayılıyor        

İsrail saldırıları altında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Gazzelilerin toplu halde yaşadığı yerlerdeki tuvaletler ve banyolar ihtiyacı karşılamaktan çok uzakta. 

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'de büyük tehlike! Kalabalık bölgelerde hızla yayılıyor        

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 525 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

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