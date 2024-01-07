Gazze'de can kaybı 23 bine dayandı! İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor

07 Ocak 2024 15:17 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 15:18

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 93 gündür devam ediyor. Bölgede aralıksız süren bombardıman binlerce Filistinliyi yerinden ederken, can kaybı her geçen saat artıyor. Dünyanın üç maymunu oynadığı saldırılar son 24 saatte 113 kişinin ölümüne neden olurken, 250 kişi de yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 835’e, yaralananların sayısı 58 bin 416’ya yükseldi.

İSRAİL GAZETECİLERİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında biri Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olmak üzere 2 gazeteci daha öldürüldü.

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 109'a yükseldi.

HAN YUNUS'A SALDIRI

İsrail ordusunun Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda en az 18 kişi öldürüldü çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Bir babanın kızını severek son vedası yürekleri burktu. Hayatını kaybedenler kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.