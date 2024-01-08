Gazze'de can kaybı 23 bini aştı! İsrail katliamlarına devam ediyor

08 Ocak 2024 15:24 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:25

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık gerekçesiyle 94 gündür Gazze'ye bombalar yağdıran İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. Şimdiye kadar her fırsatta savaş suçu işlediğini reddeden İsrail, binlerce Filistinlinin sığındığı okulları, hastaneleri, mülteci kamplarını bombalamaktan vazgeçmedi. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 249 artarak 23 bin 84'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 58 bin 926'ya yükseldi.

MÜLTECİ KAMPINA SALDIRI

Son olarak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda Filistinli "Zureyd" ailesinin evi de vuruldu.

İsrail'in bombardımanı nedeniyle onlarca ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

GAZZE'NİN ORTA KESİMİNE VE GÜNEYİNE SALDIRI

İsrail ordusunun, gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda İSE en az 18 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kenti ile orta kesimlere düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 18 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'na yapılan saldırılarda da ölen ve yaralananlar oldu.

İşgal ordusuna ait bir insansız hava aracı da Han Yunus kentindeki Gazze Avrupa Hastanesi'nin bahçesi ile kentteki Bilim ve Teknoloji Fakültesine ait binaları bombaladı.