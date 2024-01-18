Gazze'de can kaybı 25 bine dayandı, her 5 kişiden 4'ü ise aç

18 Ocak 2024 16:50 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 16:50

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık gerekçesiyle Gazze'ye 104 gündür bombalar yağdıran İsrail, 24 bin 620 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 24 bin 620'ye, yaralı sayısı 61 bin 830'a yükseldiğini bildirdi.

Ölümün kol gezdiği, İsrail’in saldırı ve işgali altındaki Gazze Şeridi’nin, özellikle insani yardımın sınırlı ulaşabildiği kuzey bölgelerinde yaşama tutunmaya çalışan Filistinliler, İsrail’in hava ve kara saldırılarının yanı sıra çocuklarının hayatını tehdit eden açlıkla da mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de açlığı ve ölümcül salgınları önlemek için daha hızlı, daha güvenli yardım erişimi ve daha fazla tedarik rotası gerektiğini belirterek "insani ateşkes çağrısını" yineledi.

DÜNYADAKİ 'EN AÇ' 5 KİŞİDEN 4'Ü GAZZE'DE

Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'ye ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada BM kuruluşları, kıtlık riskinin arttığı ve daha fazla insanın ölümcül salgınlara maruz kaldığı Gazze'de insani yardım akışında acilen önemli adım atılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

BM, 23 Aralık 2023'te, dünyadaki "en aç" her 5 kişiden 4'ünün bugün Gazze Şeridi'nde olduğunu bildirdi.

BM özel raportörleri, 16 Ocak’ta ise İsrail'in, Gazze'nin gıda sistemini yok ettiğini ve gıdayı Filistinlilere karşı silah olarak kullandığını bildirdi.

Filistin ve uluslararası yardım kuruluşları, Gazze Şeridi'nde yaşayan ve sayıları 2,3 milyonu bulan nüfustan binlerce kişinin “insani koşullar önemli ölçüde iyileşmezse ölebileceği” konusunda uyarıyor.

TEMİZ SUYA ERİŞİM YOK

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yalnızca sınırlı miktarda insani yardım girmesine izin vermesi, 100 günden fazla süredir İsrail savaşıyla karşı karşıya olan Gazze Şeridi’ndeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.

Gazze Şeridi'ndeki yüzbinlerce Filistinli çocuk, gıda stoklarının tükenmesi ya da İsrail ordusunun mevcut olanları bombalaması ve sınırlı miktarda yardım gelmesi nedeniyle yeterli ve sağlıklı yiyecek ile temiz suya erişemiyor.