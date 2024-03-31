31 Mart 2024 14:46 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:47
Gazze'de can kaybı 32 bin 782'ye yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 782'ye çıktı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 177 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
SON 24 SAATTE 77 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 8 katliamda, 77 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 782'ye, yaralı sayısının da 75 bin 298'e çıktığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı