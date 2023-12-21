Gazze'de doğumlar artık telefonla! Doktor anlattı gazeteci uyguladı işte bombalar altında doğan bir umut

21 Aralık 2023 11:58 - Güncelleme : 21 Aralık 2023 12:01

İsrail ve Hamas savaşı 76 gündür devam ederken Gazze'de şimdiye kadar binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Yeni umutlara gebe 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadın ise kansızlık, kanama ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya... Batı Şeria'nın Nablus şehrinde kadın doğum uzmanı olan Dr. Süleyman Ebu Eyda, yerinden edilmiş, tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'nin kuzeyinde telefon aracılığıyla hamile bir kadına doğum yaptırdığını anlattı.

Arayan kişi, yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kamplardan birindeki bir kadının doğumu için tıbbi yardım talep etti. Şarku’l Avsat’ın Alemu’l Arabi haber ajansından (AWP) aktardığına göre, kendisini Cibaliya'da yaşayan bir gazeteci olarak tanıtan kişi, hastaneye ulaşamadıklarını, doğum yaptıracak doktor bulamadıkları için kadına nasıl yardım edeceğini bilmediğini söyledi. Dr, Ebu Ayda, yaşananları şu sözlerle anlattı:

''Arayan kişi bana Gazze Şeridi’nden olduğunu söyledi. Ona telefonla talimat vermeye başladım. Göbek bağını nasıl bağlayıp keseceğini, plasentayı nasıl çıkaracağını, yeni doğan bebekle nasıl baş edeceğini, kanamayı nasıl azaltabileceğini ve emzirebilmesi için annesinin kucağına nasıl yatıracağını anlattım.''

Filistin’deki durumun istisnai olduğunu söyleyen Dr. Ebu Eyda, çalışma şartlarını şu ifadelerle anlatmaya devam etti:

''Daha önce de benzer vakalarla ilgilendim. Hastanelerin kapatılması ve kadınların hastanelere ulaşamaması nedeniyle, onlara evlerinde yardım sağlamak için çoğu zaman yürüyerek gitmek zorunda kaldım. Arabaların yasaklandığı ve sadece yürümenin serbest olduğu Filistin İntifadası günlerinde bu tür durumları yaşadım.''

BİNLERCE HAMİLE VE EMZİREN KADIN ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının kansızlık, kanama ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

UNFPA'nın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının gıda krizi yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki büyük gıda krizi nedeniyle hamile ve emziren kadınların kansızlık, gebelik zehirlenmesi, kanama ve hatta ölüm riski altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Gazze halkına gıda ve yardım ulaştırılmasının tek yolunun acil ateşkes sağlanması olduğu ifade edildi.