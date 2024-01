Gazze'de Filistinlileri bekleyen gizli tehlike

16 Ocak 2024 13:17 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 13:23

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık gerekçesiyle İsrail, Gazze'ye 102 gündür bomba yağdırıyor. Şimdiye kadar okulları, mülteci kamplarını, hastaneleri hedef almaktan çekinmeyen İsrail, Gazze'nin kuzeyiyle başladığı katliamlarına güneye düzenlediği saldırılarla devam ediyor. Çoğu kadın ve çocuk, 24 bini aşkın Filisitnlinin ölümüne neden olan İsrail, savaş suçu işlemekten de vazgeçmiyor.

Gazze'nin neredeyse her noktasına vuran İsrail'in saldırılarındaki tek tehlike ise infilak eden bombalar ya da yağmur gibi yağan füzeler değil. Yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli infilak etmeyen bombalarla da yan yana yaşıyor.

İsrail'in saldırılarında kullandığı patlamayan bombalar, büyük bir tehlike oluşturuyor ve gidecek yeri olmayan Filistinliler, evlerinin bahçesinde barışın simgesi olan zeytin ağacının üzerine düşen patlamayan bombayla her gün her saat hatta her dakika ölümle burun buruna hayat sürdürüyor.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aralar sırasında evlerine dönen Filistinlilerin daha önce karşı karşıya kaldığı patlamayan bombalar bu kez Deir al-Balah iline bağlı Al-Bassa bölgesinde bir evin bahçesinde, zeytin ağacının üzerinde bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 24 bin 100 Filistinli öldürüldü, 60 bin 834 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.