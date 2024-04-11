11 Nisan 2024 00:48 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 00:49
Gazze’de savaşın gölgesinde bayram namazı heyecanı!
Gazze'de Ramazan Bayramı gölgede kaldı. Gazze Şeridi, İsrail'in abluka ve saldırılarının gölgesinde buruk bir Ramazan Bayramı yaşıyor. Bayram namazı, Deyr el-Belah kentindeki Ebu Selim Camisi'nde kılınırken Filistinliler, bayram coşkusunu tam anlamıyla yaşayamadı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail'in abluka ve saldırılarının Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Filistinliler, bayram namazını Ebu Selim Camisi'nde kıldı.
REFAH’TA RAMAZAN ETKİNLİĞİ
Öte yandan Ramazan Bayramı'nı buruk geçiren Gazzeli çocukların bayram sevincini biraz olsun yaşayabilmesi için Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde etkinlik düzenledi.
Gazzeli gönüllülerce düzenlenen etkinlikte çeşitli faaliyetlerin yanı sıra çocuklar için bayram hediyeleri de dağıtıldı. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri savaştan önceki bayramların nasıl geçtiğini ve içinde bulundukları zor durumu aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı