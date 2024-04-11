Gazze’de savaşın gölgesinde bayram namazı heyecanı!

11 Nisan 2024 00:48 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 00:49

ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğine saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğine saldırı! Çok sayıda yaralı var

İsrail'in abluka ve saldırılarının Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Filistinliler, bayram namazını Ebu Selim Camisi'nde kıldı.

REFAH’TA RAMAZAN ETKİNLİĞİ

Öte yandan Ramazan Bayramı'nı buruk geçiren Gazzeli çocukların bayram sevincini biraz olsun yaşayabilmesi için Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde etkinlik düzenledi.

Gazzeli gönüllülerce düzenlenen etkinlikte çeşitli faaliyetlerin yanı sıra çocuklar için bayram hediyeleri de dağıtıldı. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri savaştan önceki bayramların nasıl geçtiğini ve içinde bulundukları zor durumu aktardı.