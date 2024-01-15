Gazze'de un çuvallarından çadırlar

15 Ocak 2024 12:22 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:49

Gazze'nin kuzeyinden sürülen Filistinliler, güneydeki Refah kentine sığındılar. Yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edilmesiyle Refah, 'Çadır Şehri' olarak anılmaya başlandı. İsrail tanklarından, bombalarından kaçan Filistinliler, kendilerine sığınacak bir çadır bulmakta, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyorlar. Gazze'de çadır bulmak zamanla imkansız bir hale geldi. Yerinden edilmiş Filistinlilerin çoğu, çadır bulamadığı için sokakta yatıyor.

Independent Arabia'nın haberine göre, sürekli bir yerinden edilme süreci yaşayan Rami es-Sayfi, 2 haftadır ailesiyle sokakta yaşadığını, her gün saatler boyunca bir çadır bulmak için çabaladığını söyledi. Bir çadır bulmanın artık neredeyse imkansız hale geldiğini söyleyen Sayfi, "Geniş ailemi barındıracak bir çadır bulamıyorum. Bazıları çadır elde etti, bazıları ise edemedi ve ben de onlardan biriyim. Durumumuz gerçekten çok zor ve çocuklar hasta. Şu an ailem sokakta, kaldırımda uyuyor, hiç kimse bize yardım etmiyor" dedi.

Sayfi, "Acaba bağış olarak gelen tüm çadırlar, yerinden edilen insanların büyük sayısını karşılamak için yeterli olmadığı için mi hızla tükendi, yoksa dağıtımında bir yönetim hatası mı var" diye sordu.

'ÇADIR YARDIMI' ÇAĞRISI

Birkaç sığınma merkezine gittiğini söyleyen Sayfi, zaten çok sayıda kişinin barındığı belirtilerek kabul edilmediklerini, sosyal medyada çağrılar yapmaya başladığını anlattı. Bu çağrılarda, vicdanlı ve yardım edebilecek durumda olan herhangi birisinden kendisine bir çadır sağlamasını istedi.

Rami, tüm çağrılarına rağmen mesajlarının bu zor zamanlarda karşılık bulmadığını, yerinden edilenlerin sayısının artması ve yeterli sayıda çadırın bulunmaması nedeniyle çok zorlandığını belirtti.

Gazze'de bir çadırın maliyetinin 700 dolara ulaştığını söyleyen Sayfi bu yüzden kendi çadırını da yapamadığını ifade etti. Gazze'de yaşamak için tek seçeneğin çadır olduğunu söyleyen Sayfi, hükümet kuruluşlarının yokluğundan ve Birleşmiş Milletler ajanslarının zayıf performansından şikayet ediyor.

ÇADIR ARAYANLARIN SAYISI ÇADIR MİKTARININ 20 KATI

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından Filistin Topraklarındaki durumla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, on binlerce Filistinli yerinden edilmiş kişi Refah'ta, çadır eksikliği nedeniyle açık havada uyumak zorunda kalıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamaya göre ise UNRWA tarafından kurulan çadır kampları, her gün yüzlerce evsiz kişinin Refah kentine akın etmesiyle, yerinden edilmiş kişilerin sayısına yetmiyor.

Rapora göre, bir çadır arayanların sayısı, Gazze'ye ulaşan çadır miktarının 20 katına ulaşmış durumda.

UN ÇUVALLARINDAN, YATAK ÖRTÜLERİNDEN ÇADIRLAR

Gazze'deki çadır kıtlığı nedeniyle birçok kişi, kumaş ya da boş un çuvallarından ilkel araçlarla çadırlar yapmak zorunda kaldı. Bunlardan biri olan Süheyl el-Mezini, "İki haftadır sokakta uyuyorum, bu yüzden güneşten korunmak ve giysilerimizi değiştirebilmek için basit bir çadır yaptım" dedi. Çadır bulmanın kolay bir iş olmadığını dile getiren Emel el-Kefarne de yatak örtüleri ve oerde kullanarak kendi barınma alanını oluşturduğunu söyledi.

YARDIM ALMAK İÇİN TOPLANANLARA ATEŞ

İsrail, uluslararası yardım kuruluşlarının sınırlı gıda yardımlarına ulaşmak isteyenleri de hedef alıyor. Gazze'nin Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Er-Raşid Caddesi'nde temel ihtiyaçlara ulaşmak için toplanan binlerce Filistinli, İsrail ordusunun hedefi oldu. Yardımlara ulaşmak isteyen binlerce Filistinlinin üzerine İsrail güçleri ateş açtı, çok sayıda kişi vurularak yaralandı. Olayın ardından ise izdiham yaşandı, o anlarda birçok kişi de ezildi, vücudunda kırıklar oluştu.

REFAH BELEDİYE BAŞKANI: EN TEMEL İHTİYAÇLARI BİLE KARŞILAYAMIYORUZ

Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi resmi olarak yaptığı açıklamada, "Yerinden edilmiş kişilerin artan sayısı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı nedeniyle temel hizmetler üzerindeki kontrolümüzü kaybettik. Ekiplerimiz yerinden edilmiş kişilere en temel ihtiyaçları bile sağlayamaz hale geldi. Temel hizmetleri sunma konusunda büyük zorluklarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Kazım ebu Halef, yardım olarak gelen çadırların sayısının yerinden edilmiş kişilerin ihtiyacını karşılamadığını belirtti.

Kuzey bölgesindeki sakinlerin kendi bölgelerine geri dönmelerine izin verilmesi gerektiğini, bu şekilde çadır talebi üzerindeki baskının azalacağını ifade etti.

ÖNCELİK ÇADIR VE BATTANİYE

Ayrıca, Filistin Kızılay Sözcüsü Muhammed Ebu Misbah, "Şu anda insani yardım malzemelerinde öncelikle battaniye ve çadırlara ihtiyacımız var ve bunları liste başına koyduk. Bu yardımların gelmesini bekliyoruz ve yerinden edilmiş kişilere dağıtmayı umuyoruz" dedi.

İsrail'den, ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Kuzey Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin kendi bölgelerine geri dönmelerini sağlamak için koşulları ve altyapıyı hazırlıyoruz. Gazze'deki insani baskıyı biliyoruz ve oradaki insanların durumunu dikkate alıyoruz. Savaşımız Hamas ile ve sivillerle değil" açıklamasında bulundu.