Gazze'deki çocukların yüzde 1'ini öldüren İsrail saldırılarına 96. günde de devam ediyor

12 Ocak 2024 11:31 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:33

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 98 gündür devam ediyor. Saldırılarını arttıran İsrail ordusu, Han Yunus, Deir Al-Balah, Zawaida bölgesi, Nuseyrat ve Bureij mülteci kamplarını vurdu. İsrail savaş uçaklarının Deir el-Balah’taki bir evi hedef alması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail’in farklı noktalara düzenlediği saldırılarda 30 kişinin öldüğü belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail hava kuvvetleri, yaralıları ve cansız bedenleri almak için olay yerine ulaşmaya çalışan ambulans ve kurtarma ekiplerini de hedef aldı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Refah kentinin doğusunda bir konutu da vurdu. Düzenlenen hava saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 9 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 23 bin 469'a yükseldiği ifade edilmişti.

İSRAİL GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN YÜZDE 1'İNİ ÖLDÜRDÜ

Save the Children, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla Gazze Şeridi'ndeki çocukların yüzde 1'ini öldürdüğünü belirtti. Save the Children'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail saldırılarında bölgede 10 binden fazla çocuğunun öldürüldüğüne işaret edildi.

Gazze'de 1,1 milyon çocuğun yaşadığı ifade edilen açıklamada, İsrail saldırılarında öldürülenlerin bölgedeki toplam çocuk nüfusunun yüzde 1'ini oluşturduğuna dikkati çekildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de şiddetten sağ kurtulan çocuklar, hayatlarını değiştirecek yaralanmalar, yanıklar, hastalıklar, yetersiz tıbbi bakım, ebeveynlerini ve diğer sevdiklerini kaybetme dahil olmak üzere tarif edilemez dehşetlere katlanıyorlar. Gidecek güvenli bir yerleri olmadığı için şiddetten defalarca kaçmak zorunda kaldılar ve belirsiz bir geleceğin dehşetiyle karşı karşıya kaldılar."

''KORKUNÇ VE ORTAK İNSANLIĞIMIZ İÇİN FELAKET''

Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee, Gazze'de ateşkese varılmadığı için Filistinli çocukların ağır bedel ödediğini belirtti. Lee, "Kesin ateşkesin sağlanamadığı her gün için ortalama 100 çocuk öldürüldü. Çocukları öldürmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Gazze'deki durum korkunç ve ortak insanlığımız için bir felakettir." dedi.

Gazze'deki durumdan dolayı çocukların ağır bedeller ödediğine işaret eden Lee, şunları söyledi:

"Yaklaşık 100 gündür çocuklar, içinde olmadıkları bir çatışmanın bedelini ödüyorlar. Dehşete düşüyorlar, inciniyorlar, sakatlanıyorlar, yerlerinden ediliyorlar. Gazze'deki çocuk nüfusun yüzde 1'i zaten İsrail bombardımanları ve kara operasyonları nedeniyle öldürüldü. Diğerleri ise kıtlığın giderek yaklaşmasıyla açlık ve hastalık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Hayatta kalan çocukların maruz kaldığı zihinsel zarar ve evler, okullar ve hastaneler dahil olmak üzere altyapının tamamen tahrip edilmesi onların geleceklerini kararttı."