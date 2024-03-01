Gazze'yi vururken, Kudüs'ten toprak çalıyorlar! İsrail'in yeni hırsızlığı ifşa oldu

01 Mart 2024 08:15 - Güncelleme : 01 Mart 2024 08:26

Gazze'deki soykırım girişiminde her gün yeni bir katliama imza atan İsrail, diğer yandan da Filistin'deki toprak hırsızlığını sürdürüyor. İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, yeni işgali X sosyal medya hesabından duyurdu.

DEVLET ARAZİSİ İLAN ETTİLER

Açıklamada Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan 2 bin 640 dönüm toprağın "devlet arazisi" ilan edildiği belirtilirken, el konulan arazilerin Ebu Dis ve El-Ayzeriyye beldeleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Söz konusu toprakların devlet arazisi ilan edilmesinin, Maale Adumim Yahudi yerleşim birimini genişletmeye yönelik son derece tartışmalı E1 planının bir parçası olabileceği de vurgulandı.

ÜRDÜN SESSİZ KALMADI

İsrail işgaline ilk tepkiyi veren ülke ise Ürdün oldu. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in hamlesini kınayarak, "Ebu Dis, El-Ayzeriyye ve Arab es-Sevahira beldelerinde yaklaşık 2 bin 649 dönümlük araziye el konulması, uluslararası hukukun apaçık ihlalidir" ifadelerini paylaştı.

İSRAİL'İN "E1 PLANI" NEDİR?

Filistin topraklarındaki en büyük Yahudi yerleşim projelerinden biri olarak gösterilen E1 planı, Kudüs'ün doğusundaki "Maale Adumim" yerleşimini binlerce yerleşim birimi aracılığıyla Batı Kudüs'e bağlamayı hedefliyor.

Batı Şeria'yı ikiye bölen ve Doğu Kudüs'ü de doğusundaki Filistin topraklarından izole eden plana birçok devlet karşı çıkıyor. Avrupa Birliği de (AB), bu planın uygulanması durumunda, iki devletli çözüm şansının ortadan kalkacağı uyarısında bulunmuştu.