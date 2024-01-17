Giriş ücreti belli oldu! Ödemeyene 10 katı para cezası verilecek: Venedik'te ‘ayakbastı’ parası...

17 Ocak 2024 14:48 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:56

İtalya'nın ünlü turizm noktası Venedik, günlük turist akınlarını kontrol için günübirlik ziyaretçilerden ücret alınacak portalı hizmete açtı. Ziyaretçiler artık Venedik’e gelebilmek için artık rezervasyon yaptırabilecek. Bu işlem karşılığında günübirlik ziyaretçilerin akıllı telefonuna geçiş belgesi özelliğinde bir karekod gönderilecek ve şehirde rastgele yapılacak kontrollerde bu karekodun gösterilmesi gerekecek.

GİRİŞ ÜCRETİ 5 EURO OLDU

Kente giriş ücreti 5 euro olarak belirlendi. Giriş ücretinin ödenmediğinin saptanması halinde 50 ile 300 euro arasında idari para cezası alınacak. 14 yaş altı çocuklar, bakıma muhtaç olanlar, spor müsabakalarına katılanlar, seyahate çıkan lise öğrencileri, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri, giriş ücreti ödemekten muaf tutulacak.

Venedik Belediyesi sınırları içerisindeki tesislerde konaklayanlar, Venedik'in içinde bulunduğu Veneto bölgesinde ikamet edenler, 14 yaş altı çocuklar, bakıma muhtaç olanlar, spor müsabakalarına katılanlar, seyahate çıkan lise öğrencileri, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri, giriş ücreti ödemekten muaf tutulacak.

Belediye Meclisi'nin kararıyla, giriş ücreti, bu yıl yoğun geçmesi beklenen ve bazı tatil günlerini de kapsayan 29 ayrı günde denenecek. Bu kapsamda, giriş ücreti uygulaması ilk olarak 25-30 Nisan tarihlerinde uygulanacak.

"OYUN PARKI"

Giriş ücreti uygulamasının amacının, kentin hassas yapısına uygun olarak belirli dönemlerde günübirlik turizmin önüne geçmek olduğu belirtiliyor. Venedik Belediye Meclisi'nin Eylül 2023'te aldığı giriş ücreti uygulaması kararını destekleyen çevreler olsa da bazıları bu kararın, Venedik’i giriş ücreti ödenen bir açık hava müzesi ya da "oyun parkı gibi bir şeye" dönüştüreceği tepkisini dile getiriyor.

Kanalların üstüne kurulu yapısı ve tarihi dokusuyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.