Gizemli hastalık ülkeyi harekete geçirdi! En çok çocuklar etkileniyor

13 Nisan 2024 09:40 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 09:41

Afrika ülkesi Nijerya'da gizemli bir hastalık sebebiyle dört kişi ölürken, 150'den fazla kişi semptomlarla mücadele ediyor. Şu ana kadar tüm vakalar ülkenin kuzeybatısındaki Sokoto'da görüldü. Sağlık yetkilileri salgının nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Hastalarda diğer semptomların yanı sıra ateş, kusma ve karında şişlik görüldü.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC) Başkanı Dr. Jide Idris, ilk olarak 21 Mart'ta hastalığa yakalanan çocukların bildirilmesi üzerine bölgeye hızlı müdahale ekibinin gönderildiğini ifade etti.

HASTALARIN ÇOĞU ÇOCUKLARDAN OLUŞUYOR

Hastaların çoğu 4 ila 13 yaş arasındaki çocuklar olmakla birlikte toplam 164 vaka arasında yetişkinler de bulunuyor.

NCDC düzenlediği bir basın toplantısında, "Bu olayı daha fazla araştırmak ve müdahale etmek üzere Eyalet Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmak üzere bir Ulusal Hızlı Müdahale Ekibi görevlendirmiştir. Şu ana kadar toplam 164 şüpheli vaka tespit edilmiştir. Ne yazık ki, şüpheli vakalar arasında dört ölüm kaydedilmiştir." ifadelerine yer verdi.

YÜKSEK DÜZEYDE KURŞUN VE KROM METALLERİNE RASTLANDI

Dr. İdris, hastalardan alınan kan örneklerinde yüksek düzeyde kurşun ve krom metallerine rastlandığını, bunun da yerel madencilik ve tarım uygulamalarının araştırılmasına yol açtığını ifade etti.