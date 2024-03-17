Gizemli virüs Japonya'yı sardı 21 kişi öldü! Soğuk algınlığı gibi başlayıp kötüleşiyor

17 Mart 2024 12:36 - Güncelleme : 17 Mart 2024 13:02

Bilim insanlarının henüz nedenini çözemediği gizemli virüs Japonya'yı hasta etti. Dünyaya yayılma tedirginliği sürerken uzmanlar virüsün, "Streptokok" enfeksiyonunun sert ve ölümcül bir formu olan "streptokokal toksik şok sendromu" olduğunu düşünüyor fakat nedeni henüz belli değil. Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), "Streptokokun şiddetli formlarının ardındaki nedenlerle ilgili hala pek çok bilinmeyen faktör var ve henüz bunları açıklayabilecek bir temele oturtamadık." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl 941 kişide görülen bu virüs, henüz 2024 yılının ilk 2 ayında 378 kişide görüldü. 2023 yılının son yarısında virüsü kapan 50 yaş altı 65 kişiden üçte biri hayatını kaybetti.

GİZEMLİ VİRÜS 21 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

2024 yılında Japonya'nın 45 eyaletine virüs yayıldı. Sadece 2 eyalette henüz enfeksiyonlu hastaya rastlanmadı. Hastalık nedeniyle ise 21 kişi hayatını kaybetti.

Özellikle çocuklarda boğaz ağrısına neden olan hastalığı bazıları hiç bilmeden atlatabiliyor. Fakat 30 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ciddi sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Vakaların yüzde 30'u ise ölümle sonuçlanıyor.

SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ BAŞLAYIP ORGAN YETMEZLİĞİNE KADAR GİDEBİLİR

Yaşlılar enfeksiyona yakalandığında soğuk algınlığına benzer semptomlar yaşayabiliyor ancak nadiren belirtiler boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjiti kapsayacak şekilde kötüleşebiliyor.

Ağırlaşan vakalarda enfeksiyon organ yetmezliğine yol açabiliyor.

''KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ GERİ DÖNSÜN''

Uzmanların bazıları, koronavirüs salgını sırasındaki kısıtlamaların geri gelmesini isterken yeni gizemli virüsün yayılma sebebi olarak da kısıtlamaların kalkmasını işaret ediyor.