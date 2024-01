Gizli sinagog tünelleri tahliyeyi de beraberinde getirdi

13 Ocak 2024 11:43 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 12:07

ABD'nin New York eyaletinde Brooklyn'de bulunan sinagoga kazılan kaçak tüneller nedeniyle çevre binalardaki sakinler tahliye edildi. Çoğunlukla Yahudilerin yaşadığı bölgede, sinagoga ve bitişiğindeki binaya, belediyenin tahliye bildirisi asıldı.

New York Polis Teşkilatına bağlı ekipler, sinagog ve çevresinde nöbet tutarak boşaltma kararı alınan binaya girmek isteyenlere izin vermedi. İşçiler, tahliye edilen yan binada açılan tünelleri doldurmak ve zemin kattaki tahribatı tamir etmek için çalıştı.

Ayrıca yetkililer, kaçak tüneli kazanların tahliye edilen binanın yanında geçit kapısı olarak kullandıkları mazgalın kesik parmaklıklarını kaynakla kapattı.

Polisin soruşturması sürerken Yahudi ibadethanesinin altında gizlice kazılan tünellerin neden yapıldığıyla ilgili sorular halen cevaplanmadı.

AŞIRILIKÇI YAHUDİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga yapılan polis baskınında, binanın altında yasa dışı inşa edilmiş geçitler olduğu tespit edilmişti. Pazartesi günü sinagog yönetiminin, açılan mahzeni kapatmak için çimento kamyonu getirdiğini gören öğrenciler, beton harcını döktürmemek için işçilerin tünele girmesini engellemişti.

Sinagogun bulunduğu mekanı kutsal alan olarak gören ve bu alanı genişletmek için mahzen kazdıklarını öne süren grup, yönetimi protesto ederek sinagogun ahşap kaplamalarını sökmüş ve polise teslim olmamak için uzun süre direnmişti.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin Kovid-19 salgını döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Medyaya yansıyan görüntülerde kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmiş, polisten kaçmaya çalışırken mazgal demirlerine sıkışan Yahudi gencin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Gözaltına alınan öğrenciler, Brooklyn Ceza Mahkemesindeki duruşmada suçlarını kabul etmezken kefaletsiz serbest bırakılmalarına hükmedilmişti.

30 YILLIK İÇ KARIŞIKLIĞIN YANSIMASI

Bir dönem hareketin lideri Haham Menachem Mendel Schneerson'ın eski evi olan sinagogun tünellerinin bir anlaşmazlık nedeniyle ortaya çıktığı anlaşıldı. 1994 yılında Haham Mendel'in ölümüyle beraber Hasidik Yahudiler ikiye bölündü. Hahamı mesih ilan eden bir grup Yahudi, ölmediğini öne sürerek halen hareketin başında olduğunu, yerine birinin getirilemeyeceğini öne sürdü. Bir grup Yahudi ise yeni bir lider seçmeleri gerektiğini savundu. Tünelleri oluşturanların ise Haham Mendel'i lider olarak gören grup olduğu iddia edildi.

Hareketin sözcüsü Motti Seligson, 'bir grup aşırıcı öğrencinin' genel merkezin arkasındaki boş bir binanın duvarlarını gizlice kırdığını, bir dizi ofis ve sınıf binasının altından sinagoga bağlanan bir yer altı tüneli oluşturduğunu açıkladı. Tünelde yakalanan 4 haham öğrencisi, çarşamba günü mahkemeye çıkarıldı. Aşırılıkçı öğrenciler, sinagogu genişletmek amacıyla tünelleri kazdıklarını, Haham Mendel'in isteğinin bu yönde olduğunu öne sürdüler.

New York Post'un haberine göre, Hasidik topluluğun üyeleri de tünelin inşasından bir grup aşırılıkçı öğrencinin sorumlu olduğunu iddia ettiler. Kendini Zalmy Grossman olarak tanıtan ve tutuklulardan bazılarını tanıdığını iddia eden bir adam The New York Times'a "Bunu sinagogu genişletmek ve büyütmek için yaptılar. Rebbe'nin isteklerini yerine getirmeye geldiler.'' dedi.