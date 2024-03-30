Gizli ziyaretçinin telefonu sinyal gönderdi: Epstein adasındaki 200 konuk ortaya çıktı

30 Mart 2024 15:43 - Güncelleme : 30 Mart 2024 15:43

Yeni keşfedilen cep telefonu verileri kullanılarak yaklaşık 200 kişi Jeffrey Epstein'ın kötü şöhretli "pedofil adası" ile ilişkilendirildi. Zengin ve nüfuzlu kişilerin cihazlarının adadan evlerine ve ofislerine kadar görünmez bir iz bıraktığı söyleniyor.

Konum veri komisyoncusu Near Intelligence tarafından toplanan verilerin Epstein'ın ABD'nin Virgin Adaları'ndaki mülkü Little Saint James'in birçok misafirinin ev adreslerini ortaya çıkardığı bildirildi.

Pedofil, adadaki elit arkadaşları için bazıları 14 yaşından küçük sayısız kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak ve insan ticareti yapmakla suçlanıyor.

Epstein'in seks ticareti suçlamasıyla tutuklandığı 2016 ile 2019 yılları arasında adayı ziyaret edenlerin mobil cihazlarından hedefli reklamcılık için kullanılan platformlara konum verilerinin gönderildiği bildirildi.

VERİLER ZİYARETÇİLERİN NE YAPTIĞINI ANBEAN GÖSTERİYOR

Kısa bir süre önce Amerika merkezli bir dergi olan Wired tarafından keşfedilen bu verilerden elde edilen haritaların, ziyaretçilerin adaya ulaşmak için izledikleri rotaları ve adadaki hareketlerini tam olarak gösterdiği bildirildi.

Belgelenen ziyaretler, pedofili milyarderin 2008 yılında reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa teşvik ve aracılık etmekten suçlu bulunarak 18 ay hapse mahkum edilmesinden yaklaşık on yıl sonra başladı.

11.279 KOORDİNAT, 166 YERE İŞARET EDİYOR

Wired tarafından elde edilen 11.279 koordinat, Near Intelligence'ın adaya gelen ziyaretçilerin muhtemelen yaşadığı ya da çalıştığı ABD'de 166 kadar yere işaret ediyordu.

Ukrayna, Cayman Adaları ve Avustralya da dahil olmak üzere diğer şehirlerdeki ev ve ofisler de işaretlendi.

ABD'de, Little St James'e giden cihazların 26 eyalet ve bölgede 80 şehirdeki konumlara kadar takip edildiği bildirildi

Florida, Massachusetts, Teksas, Michigan ve New York, Epstein Adası ziyaretçilerinin bulunduğu en yaygın yerlerden bazılarıydı. Koordinatlar kapalı sitelerdeki malikanelere, ada evlerine ve bir gece kulübüne işaret ediyordu.

KURBANLARIN GİTTİĞİ OKULA KADAR HER ŞEY HARİTADA İŞARETLENMİŞ

Pedofilin New Mexico'daki çiftliği ve Palm Beach'teki sahil malikanesi de dahil olmak üzere Epstein'a ait diğer mülklerin yanı sıra Epstein kurbanlarının yaşadığı ve okula gittiği bilinen düşük gelirli bölgelerin de haritada işaretlendiği iddia ediliyor.

Avrupa'nın kapsamlı gizlilik yasaları nedeniyle Avrupa'nın hiçbir yerinde takip edilen herhangi bir cihaz bulunamadı.

Epstein'ın 11 kurbanını temsil eden avukat Lisa Bloom, kurbanların konumlarının takip edilmiş olmasını "son derece endişe verici" bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bana gelen müvekkillerin çoğunun bir numaralı endişesi mahremiyet ve güvenliktir. Herhangi bir cinsel istismar mağdurunun konumunun takip edileceğini ve daha sonra depolanacağını ve daha sonra muhtemelen bununla ne isterlerse yapabilecek birine satılacağını düşünmek son derece endişe verici."