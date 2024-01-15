Google'ın Yapay Zekâsı Bard nasıl görünecek? Google Bard çıktı mı? Türkiye'de Google Bard uygulaması var mı? Google Bard nereden indirilir?

15 Ocak 2024 13:41 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 13:41

Yapay zeka teknolojileri 2023 yılını kasıp kavurdu. Bundan sonra hayatımızda daha çok yer alacak yapay zekalar her geçen gün daha çok gelişiyor. Teknoloji devi Google da Bard ile bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Google Bard çıktı mı? Google Bard uygulaması var mı?

GOOGLE BARD NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni yapay zekâ ürünü Google Bard için çalışmalar sürüyor. ChatGPT'ye rakip olacağı öne sürülen Bard'ın arayüzü ortaya çıktı. Peki, Google'ın Yapay Zekâsı Bard nasıl görünecek? Bard Google sekmesinin neresinde olacak?

Google arama uygulamasına girdiğinizde üst kısmında Bard'a ulaşabileceksiniz. 3 düğme ile çıkacak olan Bard, yakın zamanda kamunun kullanımına açık hale gelecek.

GOOGLE BARD TÜRKİYEDE VAR MI?

Google'ın yapay zeka destekli sohbet botu Bard, Türkiye'deki kullanıcılar için de aktif halde olacak. Peki Google Bard Türkçe mi olacak?

Türkçe dil desteğinin yanı sıra pek çok yeni özellik de olacak. Bu konuda iddialı ilerleyen Google, Bard için özelliklerini şöyle sıraladı;

Yanıt dinleme özelliği

Sesli cevap dinleme özelliği

Yanıtlarda ayarlama yapma

Sohbetleri sabitleme ve değiştirme

Kodları daha fazla yere aktarabilme:

Yanıtları paylaşabilme

İstemlerde resim kullanabilme

BARD AI ASİSTAN KOMUT AYARLARI YENİLENDİ Mİ?

Google’ın yapay zekası Bard’ın özellikleri bunlarla da sınırlı değil. Bard ayrıca kod yazabilecek, Google Lens ile birlikte çalışacak, dokümanlar, Drive, Gmail veya Haritalar gibi Google'a ait hizmetlere entegre edilecek ve 40 farklı dilde kullanılabilecek. Ayrıca Bard AI asistan komut ayarları da yenilenmiş durumda.