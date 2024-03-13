Görseldeki gizli mesajı çözebilirseniz ajan olabilirsiniz! İstihbarat ajansından bir ilk

13 Mart 2024 09:41 - Güncelleme : 13 Mart 2024 09:51

İngiltere'nin istihbarat ajansı Hükümet İletişim Merkezleri (GCHQ), sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden görselli bir reklam yayımladı. Görsel, farklı obje ve detaylarla ön plana çıktı. Sosyal medyada böyle bir reklamla paylaşım yapan ilk istihbarat ajansı olan İngiltere, görseldeki şifreyi çözebilenlerin ajan olabileceğini belirtti.

GCHQ'nun paylaştığı görselde ise 13 farklı detayın alfabenin 13 harfini temsil ettiği belirtildi. GCHQ Direktörü Anne Keast-Butler, "Dünya giderek daha da karmaşık bir yer haline geliyor. Biz de doğru zekaları bir araya getirerek bu tehditlerin önüne geçeceğiz" dedi.

Dailymail'in haberine göre, görselde 13 harf ile gizli bir mesajın verildiğine vurgu yapıldı.

Keast-Butler, konuya ilişkin açıklamalarına şunları da ekledi:

"Bizim için bu, farklı geçmişlere, farklı deneyimlere, farklı anlayışlara ve farklı bilgilere sahip insanları bir araya getirmek ve hepimizin kendi rolünü oynayabileceği bir ekip oluşturmak anlamına geliyor. Bizimle çalışmayı hiç düşünmemiş insanlara ulaştığımızdan ve onlarla bağlantı kurduğumuzdan emin olmak için bir yolculuğa çıktık.''

Keast-Butler, görseldeki şifreyi çözmek isteyenlerin kalıpların dışında düşünmesi gerektiğini de vurguladı.