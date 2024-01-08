Görüntüler dehşete düşürdü: Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan sevgilisinin üzerine kaynar su döktü!

08 Ocak 2024 15:13 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:38

Rusya'da evinden parti veren bir kadın, sevgilisinin yaprığı şaka ile şoke oldu. Yemek yapan kadının bulunduğu mutfağa sis bombası atan adam hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Şakaya sinirlenen kadın, adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı. Ağır yaralanan genç adamın durumun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yüzüne ve vücuduna kaynar su gelen adam acı içinde çığlık atarken, o anları partiye katılan arkadaşları saniye saniye kaydetti.

Sosyal medyada yayılan görüntülere birçok kişi tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Bilmeyenler için söylüyorum, adam üçüncü derece yanık geçirdi ve şu anda hastanede yoğun bakımda. Umarım kadına gereken ceza verilir" yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı ise sis bombasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ve yapılan şakanın kötü olduğunu vurguladı.