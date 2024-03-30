Güneş tutulması için 1 milyon ziyaretçi bekleniyordu! Acil durum ilan edildi

30 Mart 2024 13:47 - Güncelleme : 30 Mart 2024 13:48

Niagara bölgesi yetkilileri, Niagara Şelaleleri'nin 8 Nisan'daki tam Güneş tutulmasının "en iyi görülebileceği yerlerden biri" olarak belirlenmesinin ardından bölgeye beklenen yaklaşık 1 milyon ziyaretçi nedeniyle hazırlıklara başlandığını duyurdu.

Yetkililer, trafik sıkışıklığı, artan ilk yardım talepleri ve cep telefonu ağlarının aşırı yüklenmesi gibi durumlar için hazırlık yapacaklarını belirtti. Bölgede "acil durum" ilan edildiğini duyurdular.

TÜRKİYE'DEN GÖZLEMLENEMEYECEK

Belediye Başkanı Jim Diodati, kentin 1 günlük ziyaretçi sayısının rekor seviyeye ulaşacağını söylemişti.

8 Nisan'daki tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan gözlemlenebilecek ancak Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

Niagara bölgesinde en son 1979'da Güneş tutulması gözlenmişti.