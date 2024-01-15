Güney Afrika İsrail'in ardından ABD ve Britanya'ya dava açmaya hazırlanıyor

15 Ocak 2024 15:23 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:36

Güney Afrika, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UAD) İsrail'e açtığı davanın ardından Gazze'deki savaşla ilgili ABD ve Britanya'ya da dava açmaya hazırlanıyor. Güney Afrikalı hukukçu Wikus Van Rensburg, son birkaç haftadır farklı ülkelere ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne mektuplar yazarak İsrailli suçluların ve destekçilerin de yargılanması talebinde bulundu. Rensburg, dava için ABD ve Britanyalı avukatlardan yardım aldığını söyledi.

''ABD artık işlediği suçlardan sorumlu tutulmalı'' diyen Rensburg, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Zamanla çok sayıda avukat araştırma yapmaya ve bize katılmaya karar verdi. Katılanların birçoğu Müslüman ama ben değilim. Onlar bu davaya yardım etme sorumluluğu hissediyor ancak ben olup bitenin yanlış olduğunu hissediyorum. Orada gördüklerime inanamıyorum."

Hiç kimsenin ABD'yi işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutmadığını ve bu konuya gereken önemi vermediğini kaydeden Rensburg, Irak'ta yaşananların da bunun bir örneği olduğunu söyledi.

''HİÇ KİMSE ARTIK DUR, YETER DEMİYOR''

Rensburg, Filistin'de yaşananların yasal sürecin işletilmesi için ideal bir senaryo olduğunu düşündüklerini belirterek "ABD suçun işlenmesi için daha fazla para ve daha fazla kaynak harcamakla meşgul. Hiç kimse artık dur, yeter demiyor" dedi.

Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının kendi davaları için yol gösterici olacağını dile getiren Rensburg, davanın sonucu ve Birleşmiş Milletler'de atılacak adıma göre süreci başlatacaklarını belirtti.

''ABD, İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN SORUMLU TUTULMALI''

Yargılamanın Güney Afrika lehine sonuçlanması durumunda ABD'nin sonucu kabul etmese de yaptırımla karşı karşıya kalma ihtimali olduğuna işaret eden Rensburg, bunun Joe Biden yönetimine karşı açılacak bir davayı güçlendireceğini vurguladı. Rensburg, ABD ve İngiltere'deki hukuk firmalarıyla temasa geçerek hazırlık yaptıklarını belirtti.

Almanya'nın işlediği soykırım suçunun tazminatını bugün bile ödemeyi sürdürdüğünü hatırlatan Rensburg, "ABD artık işlediği suçlardan sorumlu tutulmalı. Sorumluluklarını kabul etmeli" ifadesini kullandı.

Rensburg, 2000'lerde eski ABD Başkanı George Bush'a da benzer davaların açıldığına dikkati çekerek ekip olarak çalışarak yurt dışındaki süreci başarıyla yürütebileceklerine inandıklarını söyledi.

''LAHEY'DE GÜÇLÜ ARGÜMANLAR ORTAYA KOYDUK''

Lahey'deki davada Güney Afrika'nın daha güçlü argümanlar ortaya koyduğunu belirten Rensburg, mahkemenin Güney Afrika lehinde karar vermesi durumunda İsrail'e karşı bir saldırının tekrarlayabileceği argümanıyla korkutulduğunu dile getirdi.

Hali hazırda 47 kişiden oluşan hukukçu grubu, geçen hafta ABD ve Britanya hükümeti liderlerine açık mektup yazarak sorumluluktan kaçamayacaklarını ifade etmişti.