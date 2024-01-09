Güney Afrika'nın açtığı dava İsrail'i durduracak mı? Gözler Lahey'de! 

09 Ocak 2024 08:24 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:55

İsviçre'nin Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), İsrail hakkındaki soykırım suçlamasını görüşecek. Güney Afrika hükümetinin açtığı davada çıkan kararlar hukuken bağlayıcı nitelikte. Ancak İsrai'in Batı'dan gördüğü destekle birlikte takındığı hukuk tanımaz tutum düşündürüyor.

İSRAİL REDDEDİYOR

ICJ'den yapılan açıklamada, Güney Afrika hükümetinin mahkemeye başvurarak, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların Soykırım Suçlarını Engelleme ve Cezalandırma Anlaşması kapsamında incelenmesini talep ettiği belirtilmişti. İsrail yönetimiyse haklı olduğu iddiasıyla suçlamaları reddetmişti.

Hal böyleyyken İsrail basını, Netanyahu hükümetinin duruşmalarda güçlü bir savunma hazırlayarak, mahkemenin Gazze'ye yönelik saldırıların hemen durdurulması yönünde bir karar almasını engellemeye çalışacağını yazdı.

İMZACI DEVLETLER, CEZALANDIRMA VE ENGELLEMEYE MECBUR

TRT Haber'in uluslarası yayın organlarından derlediği habere göre,İsrail'in soykırım dosyasında 15 yargıca ek olarak tüm taraflardan birer yargıç da görev alacak.

Hem Güney Afrika hem de İsrail, ICJ'ye yargılama yetkisi veren 1948 tarihli Soykırım Konvansiyonu'nun imzacıları. Anlaşma soykırımı, "ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle yapılan eylemler" olarak tanımlıyor. Ayrıca tüm imzacı devletlere, soykırımı engelleme ve cezalandırma zorunluluğu yüklüyor.

ŞİKAYET DOSYASINDA NE VAR?

Güney Afrika'nın sunduğu 84 sayfalık dosyada, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri akıl ve vücut sağlığına zarar vererek öldürdüğü veya fiziksel yok oluş anlamına gelecek yaşam koşullarını ortaya çıkardığı öne sürülüyor.

Söz konusu eylemlerin soykırım olduğu savunuluyor. İsrail'in eylemlerinin Soykırım Konvansiyonu'na aykırı olarak tanımlandığı dosyada, İsrailli yetkililerin soykırım kışkırtıcılığı içeren açıklamalarının da engellenmediği vurgulanıyor.

Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant gibi isimlerin "soykırıma teşvik" olarak değerlendirilen bazı konuşmaları da yer alıyor.

İddiaların temelsiz olduğunu iddia eden İsrail hükümetiyse, Güney Afrika'yı "Yahudilere yönelen ölümcül nefreti kışkırtmakla" suçluyor.

BİRKAÇ YIL SÜREBİLİR

Lahey'de görülecek soykırım davasının duruşmaları 11-12 Ocak'ta yapılacak. Tamamlanması birkaç yıl sürebilecek davanın ilk aşamasında, alınması istenen bazı acil durum tedbirleri konuşulacak. ICJ genelde dava sürecinde durumun kötüleşmemesi için bu tedbirlere başvuruyor. Güney Afrika'nın başvurusunda, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatı durdurması, soykırımın engelleyebilecek mantıklı tedbirler alınması ve bu tedbirlerin mahkemeye düzenli şekilde raporlanması talep edildi.

TEK SIKINTI KARARA UYMAYANLARA YAPTIRIM

Ancak mahkemenin belirleyeceği tedbirler, talep edilenlerden farklı adımlar da olabilir. ICJ'nin aldığı kararlar kesin hüküm olarak görülüyor ve temyize götürülemiyor. Ancak mahkemenin kararlarının uygulanmaması durumunda uygulanabilecek herhangi bir yaptırım yok.

İsrail aleyhine karar çıkması durumunda, bunun bir yasal emsal oluşturması ve ülkenin uluslararası itibarına zarar vermesi en ciddi sonuçlar olacak.

İSRAİL UZATABİLİR

Olası acil durum tedbirlerinin görüşüleceği ilk etaptan sonra, dava Lahey'deki Barış Sarayı'na taşınacak. Yargıçlar herhangi bir tedbir kararı almasa bile bu ihtimal halen mümkün olacak.

İsrail'in bu aşamada, davanın hukuki bir zemini olmadığı yönünde argüman sunması için bir şansı daha olacak. Eğer mahkeme bu itirazı da reddederse dava, kamuoyuna açık duruşmalarla devam edecek. Bu süreçlerin tamamının normal şartlarda birkaç yıl süreceği tahmin ediliyor.

BENZER DAVA GEÇMİŞİ

Şu ana kadar Uluslararası Adalet Divanı çok az sayıda soykırım dosyasına baktı. 18 yıl önce, Srebrenitsa katliamını soykırım olarak tanıyan mahkeme Sırbistan'ı doğrudan soykırımdan sorumlu tutmamış ancak ülkenin soykırımı engellemediğine ve soykırımcıları cezalandırmadığına hükmetmişti. Konuyla ilgili bir diğer dosyaysa iki yıldır mahkemenin gündeminde. Ukrayna, 24 Şubat 2022'de başlayan Rus işgalinin hemen sonrasında dava açmış, Rusya'nın "Ukrayna'nın doğusunda soykırımı önlemek için harekete geçme" gerekçesinin temelsiz olduğu belirtmişti.

Mahkemenin gündemindeki bir diğer soykırım dosyasıysa, 2020'de Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili. Afrika ülkesi Gambiya tarafından oluşturulan dosyada, Ocak 2020'de alınan kararla Myanmar'ın benzer suçların işlenmesinin önüne geçecek adımlar atması kararı çıkmıştı.

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'le ilgili bir dosyaysa henüz bulunmuyor.

ULUSLARARASI ADALET DİVANI NEDİR?

1945'te devletler arası anlaşmazlıkları çözmek için kurulan Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in en üst düzey yargı organı. ICJ'nin 15 yargıçtan oluşan paneli, sınır anlaşmazlıkları ve devletlerin birbirlerini BM anlaşmalarını ihlal etmekle suçladıkları davalara bakıyor.