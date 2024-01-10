Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı Gazze için soykırım davası yarın başlıyor

10 Ocak 2024 12:09 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:36

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 96. günde de devam ederken hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 23 bini aştı. Güney Afrika, İsrail'in savaş suçu işlediğine dair kanıtları topladı, ilk somut adımı atan ülke oldu. 29 Aralık 2023'te Güney Afrika, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhinde dava açtı.

İlk duruşma 11-12 Ocak'ta Lahey'de görülmeye başlanacak. Bu dava İsrail'in bir uluslararası yargı organı karşısında duruşmaya çıkacağı ilk dava olma özelliğini taşıyor. Tel Aviv yönetimi, kendisini Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulamakla suçlayan Güney Afrika'ya tepki gösterse de davayı boykot etmeyeceğini, katılacağını duyurdu.

GÜNEY AFRİKA'DAN 84 SAYFALIK DAVA DOSYASI

Güney Afrika’nın 84 sayfalık dava başvurusunda, Tel Aviv yönetiminin Birleşmiş Milletler nezdinde taraf olduğu Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiği belirtiliyor. Davada İsrail ordusu; yüksek sivil kayıplar, zorla yerinden etme, gıdadan mahrum bırakma gibi faaliyetleriyle soykırım oluşturan eylemler gerçekleştirmekle ve İsrail yönetimi de soykırımı teşvik eden açıklamalarda bulunmakla suçlanıyor.

İsrail’in avukatlığını İngiliz hukukçu Malcolm Shaw’un yapacağı davanın ilk oturumunda soykırımın önlenmesi için acil durum tedbirleri görüşülecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey siyasetçilerin de yer alacağı heyete, Adalet Bakanı Lamola başkanlık edecek.

MALEZYA DAVAYA DESTEK VERDİ

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze'deki eylemleri dolayısıyla İsrail aleyhine UAD'de yasal süreç başlatmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'e karşı hukuki süreç başlatmak, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Filistin'in genelinde yaşanan vahşeti için hukuki yollarla hesap vermesi amacıyla atılan vakitli, somut bir adımdır." ifadesi kullanıldı. Ülkenin Filistin'e desteğinin altı çizilen açıklamada, İsrail'den saldırıları derhal sonlandırması istendi.

''SOYKIRIM NİYETİNİN VARLIĞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLARIN SAĞLANDIĞI GÖRÜLDÜ''

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre davada "İsrailli yetkililerin açıklamalarının soykırımı çağrıştırsa da gerçek niyetlerinin öyle olmadığı ve bu açıklamaları yapanların karar verici konumda bulunmadıkları" şeklindeki savunmalarının hukuken geçerli olmayacağını belirten Daniele, "İsrail, devlet başkanı düzeyinde amaçlarının ne olduğunu açıkça belli etti. Birçok üst düzey yetkiliden benzer açıklamalar gördük. Soykırım amacı açıkça ve doğrudan belirtildi." dedi.

Daniele, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı hukukçuların, 'İsrailli yetkililerin açıklamaları soykırımı işaret ediyor olsa da aslında orada soykırım yapılmasını kastetmediler.'' şeklindeki savunması, bu zamana kadar okuduğum en zayıf argüman. Bizler, bu beyanların hukuken neyi ifade ettiğini anlamak için sahada olanlara ve gerçekte yaşananlara bakarak birlikte yorumluyoruz. İsrailli yetkililerin açıklamaları ile sahada yaşananlar arasındaki ilişkiye baktığımızda soykırım niyetinin varlığı için gerekli şartların sağlandığını görüyoruz."

''UNUTMAMALIYIZ Kİ HER GÜN 100'DEN FAZLA ÇOCUK ÖLÜYOR''

Divanın muhtemel soykırım tehlikesine karşı ihtiyati tedbirlerle önleyici kararlar aldığına değinen Daniele, "Güney Afrika'nın bu aşamada soykırımın gerçekleştiğini ispatlama yükümlülüğü yerine soykırım tehlikesinin varlığını ispatlaması yeterli. Divan, bu safhada soykırım suçunun cezai anlamdaki standardından biraz daha düşük bir standart uygulayarak soykırımın varlığı yerine, soykırım işlenebileceğine ilişkin ciddi bir tehlikenin varlığını yeterli buluyor." ifadelerini kullandı.

Daniele, ihtiyati tedbir kararının çok hızlı şekilde çıkmasının önemine işaret ederek "Unutmamalıyız ki her gün 100'den fazla masum Filistinli çocuk ölüyor, her gün 90'dan fazlası yaralanıyor. Zaman binlerce sivil için daralıyor." dedi.

Soykırımı önleme yükümlülüğünün sözleşmeye taraf tüm devletlerin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Daniele, "Bu, tüm devletlere yüklenen bir sorumluluk. Bu sebeple herkesin bu davanın açılmış olmasını memnuniyetle karşılaması ve dünyanın en yüksek dereceli ve en yetkili organının vereceği tedbir kararını kabul etmesi gerekir." diye konuştu.