Güney Amerika'da tansiyon yükseldi! Ekvador polisi, Meksika Büyükelçiliğini bastı

06 Nisan 2024 13:24 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 13:25

Güney Amerika ülkesi Meksika ile Ekvador arasında diplomatik kriz yaşanıyor. Yolsuzluktan yargılanan ve iki farklı suçtan hüküm giyen eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, siyasi sığınma talebinde bulunduğu Aralık ayından bu yana Meksika’nın Ekvador Büyükelçiliğinde sığınıyordu.

Dün erken saatlerde Meksika'nın, Glas'ın siyasi sığınma talebini kabul etmesi, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı. Akşam saatlerinde ise Ekvador polisinin Meksika'nın Ekvador Büyükelçiliği'ne düzenlediği baskın sonrasında eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ın tutuklanmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmiş oldu.

Ekvador polisinin büyükelçiliğe girmesinin ardından Meksika, Ekvador ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıkladı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Alicia Barcena’nın Ekvador polisinin zorla büyükelçiliğe girdiği ve mülteci olan ve maruz kaldığı zulüm ve taciz nedeniyle sığınma talebinde bulunan eski devlet başkanı yardımcısının tutuklanması konusunda kendisini bilgilendirdiğini ifade ederek, “Bu, uluslararası hukukun ve Meksika’nın egemenliğinin çirkin bir ihlalidir. Bu nedenle, Başbakana bu otoriter eyleme ilişkin açıklama yapılması, yasal yollara başvurulması ve Ekvador’la diplomatik ilişkilerin kesilmesinin açıklanması talimatı verdim” ifadelerini kullandı.

MEKSİKA, UAD'NİN KAPISINI ÇALACAK

Dışişleri Bakanı Barcena, Ekvador ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu ve baskın öncesinde Ekvador Dışişleri Bakanlığı ile tutuklama konusunda herhangi bir temas kurulmadığını belirtti. Ayrıca, Meksika Dışişleri Bakanı Barcena, Meksika'nın Ekvador polisinin eylemlerini kınamak amacıyla Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvurmayı planladığını da ifade etti.

MEKSİKA'YA EKVADOR'DAN SUÇLAMA

Ekvador Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise, 2013-2017 yılları arasında ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Rafael Correa’nın yardımcılığını yürüten Glas’ın tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, Meksika, "eski başkan yardımcısını barındıran diplomatik misyona tanınan dokunulmazlık ve ayrıcalıkları kötüye kullanmak ve yasal çerçeveye aykırı olarak diplomatik sığınma hakkı tanımakla" suçladı.

BÜYÜKELÇİ "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLMİŞTİ

Meksika Devlet Başkanı Obrador’un Ekvador’un son seçimlerini açıkça eleştirmesi, 2023 ikinci tur oylamasının “çok ilginç” bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmesi, devlet başkanı adaylarının seçim kampanyalarında medyayı, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio suikastını ve şiddet olaylarını lehine kullandığını iddia etmesi iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmişti.

Ekvador’dan da Obrador’un ifadelerine yanıt gecikmemiş, Meksika’nın Ekvador Büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmişti.

Devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio 9 Ağustos’ta Ekvador'un başkenti Quito'da düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.