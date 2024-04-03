Güney Kore, Kuzey'e göz açtırmıyor! 3 bin tonluk gemiye el koydu

03 Nisan 2024 13:35 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 13:36

Yonhap haberine göre, Güney Kore yetkilileri, Kuzey Kore'den yola çıkan ve Rusya'ya doğru ilerleyen DEYI adlı kargo gemisine ülkenin güney kıyılarından geçerken durması çağrısında bulundu.

Bayraksız 3 bin tonluk gemidekilerin söz konusu çağrıyı reddetmesi üzerine Güney Kore Sahil Güvenlik yetkilileri, gemiyi Yeosu kenti açıklarında durdurarak el koydu.

Yetkililer, Busan Limanı'na getirilen gemide aralarında Çin ve Endonezya vatandaşlarının yer aldığı 13 kişilik mürettebat bulunduğunu açıkladı.

GEMİNİN NE TAŞIDIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle gemiyle ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı ve konuyla ilgili ABD ile yakın temasta olduklarını ifade etti.

Diğer yandan, mürettebat yük ambarını açmayı reddettiği için geminin ne taşıdığı henüz teyit edilemedi.