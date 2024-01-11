Güney Kore, Kuzey'in Rusya'ya taktik güdümlü füze satabileceğini söyledi

11 Ocak 2024 12:05 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:33

Güney Kore Savunma Bakanı Shin, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ve Rusya'ya silah tedarik ettiğine yönelik iddialara ilişkin Yonhap'a değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Kore'nin katı yakıtlı orta menzilli balistik füze denemesi yapabileceği öngörüsünde bulunan Shin, Kuzey'in Güney Kore ve ABD ile seçimler öncesi gerilimi tırmandırmak için uğraşacağını söyledi.

Shin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hafta başında bir mühimmat fabrikasına ziyareti sırasında tanıtılan silah sistemine değinerek, bunların, taktik nükleer silah taşıma kapasitesine sahip yakın menzilli balistik füzeler gibi göründüğünü belirtti.

Kuzey Kore'nin ilk kez Nisan 2022'de yakın menzilli balistik füze denemesi yaptığını aktaran Shin, bunun tahmini menzilinin 100 ila 180 kilometre olan yeni bir silah türü olduğunu kaydetti.

"ZİYARET, RUSYA'YA SİLAH TEDARİĞİ İLE BAĞLANTILI OLABİLİR"

Shin, Kim'in söz konusu ziyaretinin, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah tedarik ettiği yönündeki iddialarla bağlantılı olabileceğini ifade ederek, Pyongyang'ın Moskova'ya yeni tip taktik güdümlü füzeler satabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin Aralık 2023 sonu itibarıyla Rusya'ya yaklaşık 5 bin konteyner silah sağladığının tahmin edildiğini dile getiren Shin, Kuzey'in silah tedarikine karşılık da Rusya'nın teknoloji desteği verdiğinden şüphelenildiğini aktardı.

"MUTLAK KUDRETİN KILICI DEĞİL, ZEHİRLİ BİR KADEHTİR"

Shin, Kuzey Kore'nin 7. nükleer denemesini de gerçekleştirebileceğini, ancak ne zaman yapılacağının liderine bağlı olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore'nin "nükleer silaha sahip devlet" statüsünün kabul edilemez olduğunu kaydeden Shin, "Nükleer gelişme, Kim Jong-un için mutlak kudretin kılıcı değil, zehirli bir kadehtir ve bunun farkında olmalıdır." diye konuştu.