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    • 06 Ocak 2024 14:51 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 14:56

    Güney Kore, Kuzey'in yaklaşık 60 top mermisi ateşlediğini duyurdu

    Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Güney Kore, Kuzey Kore'nin yaklaşık 60 top mermisi ateşlediğini bildirdi.

    Güney Kore, Kuzey&#039;in yaklaşık 60 top mermisi ateşlediğini duyurdu
    Kuzey Kore, Güney Kore, Top Mermisi

    Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin batı kıyısı açıklarındaki sulara yaklaşık 60 top mermisi ateşlediği ve üst üste iki gün tatbikat yaptığı belirtildi.

    Genelkurmay Başkanlığı, dün Kuzey Kore'nin Güney'in batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini açıklamıştı.

    Haberler>Dünya>Güney Kore, Kuzey'in yaklaşık 60 top mermisi ateşlediğini duyurdu
    Etiketler
    Kuzey KoreGüney Koretop mermisi
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