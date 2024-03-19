Haiti'de çete savaşları sürüyor: 10 ölü daha... Sokaklardan korkunç görüntüler

19 Mart 2024 06:38 - Güncelleme : 19 Mart 2024 06:39

Dünya genelinde cinayet oranının en yüksek ülkelerden biri olan Haiti'de çeteler arasındaki çatışmalar bu istatistiği artırmaya devam ediyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, son olarak başkent Port-au-Prince'in güneyindeki Petionville Mahallesi'nde iki çete arasında çıkan çatışmada her iki taraftan toplam 10 çete üyesi yaşamını yitirdi.

İNSANLAR EVLERİNDEN OLUYOR

Haiti Polis Sözcülüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin olayla bir ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, ülkede çetelerin yol açtığı şiddet nedeniyle sadece 8-14 Mart tarihleri arasında, 16 bin 947 kişi başkentteki evlerini terk etmek zorunda kaldı.

DEPREMDEN SONRA TOPARLAYAMADI

Dünyanın süper gücü ABD'nin yanı başında olmasına rağmen uzun yıllar sömürgecilik ve diktatörlüklerin sosyoekonomik gelişmeyi engellediği Haiti, fakirlik ve kaosla boğuşuyor. 12 Ocak 2010’da yaşanan 7 büyüklüğündeki deprem felaketi de ülke ekonomisinde büyük tahribata yol açtı. Tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşılaşan Haiti'de binlerce ev ve iş yeri yıkıldı, milyonlarca insan temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi.

MOİE SUİKASTI SONRASI ÇETE ŞİDDETİ ARTTI

Ülkede çete şiddetindeki son yaygın artış, 7 Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin suikastla öldürülmesinin ardından başladı. Cumhurbaşkanı, Haiti içindeki "karanlık güçleri" kınamaya başladıktan sonra, başkent Port-au-Prince'teki evinin hemen dışında bir grup Kolombiyalı paralı asker tarafından vurularak öldürüldü.

ESKİ SENATÖR SUÇLU BULUNDU

Kolombiyalılar ve bazı diğer şüpheliler tutuklansa da, suikast emrini kimin verdiğine dair yürütülen soruşturmada uzun süre bir sonuç alınamadı. Ancak uzun süren soruşturmanın ardından Eski Haiti Senatörü Joseph Joel John, Moise suikastına dahil olmaktan Aralık 2023'te ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Çete şiddeti Cumhurbaşkanı Moise'nin iktidar döneminde de yaygındı ancak suikastın neden olduğu iktidar boşluğu yüzünden çeteler daha çok alan ele geçirdi ve daha etkin bir hale geldi.