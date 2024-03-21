Haiti'de çeteler başkenti ele geçirdi! Merkez bankasına saldırı

21 Mart 2024 06:48 - Güncelleme : 21 Mart 2024 06:56

Otorite boşluğunun yaşandığı Haiti'de anarşi gitgide büyüyor. Çeteler sokaklarına hakim olduğu başkent Port-au-Prince'teki merkez bankasına saldırdı. Olaylarda en az 3 kişi öldü.

"Süper Güç" ABD'nin yanı başında olmasına rağmen dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Haiti'de tansiyon her geçen gün yükseliyor. Çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve yoğun protestolar üzerine Başbakan Ariel Henry'nin istifası sonrası ülkede büyük bir anarşi baş gösterdi.

BAŞKENTİN YÜZDE 80'İ DÜŞTÜ

Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inin kontrolü altına alan çeteler dün de merkez bankasına saldırı düzenledi. Polis ve bankanın güvenlik görevlileri saldırganları engelledi. En az 3 saldırganın öldürüldüğü bir güvenlik görevlisinin yaralandığı duyuruldu.

AFP'ye konuşan bir çalışan, pazartesi günü bir "suçlu grubunun" Haiti Cumhuriyeti Bankası'nı (BRH) hedef aldığını, bunun sonucunda dört kişinin vurulduğunu ve bunlardan birinin bankanın güvenlik personeli olduğunu söyledi. Banka çalışanı ayrıca güvenlik güçlerine "kendilerini korudukları" için teşekkür etti.

HAVALİMANINA DA SALDIRMIŞLARDI

Banka, birçok hastanenin kapanmaya zorlandığı Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te hâlâ faaliyet gösteren birkaç önemli kurumdan biri konumunda.

Haiti'de, çetelerin hapishanelere baskın yapması, binlerce mahkûmu serbest bırakması ve başbakanı istifaya zorlamasının ardından haftalardır devam eden bir şiddet sarmalının içinde.

Çeteler havalimanına da saldırılar düzenlemiş, saldırılar güvenlik güçlerince güçlükle püskürtülmüştü.

1 YILDA EN AZ 10 BİN ÖLÜ

Birleşmiş Milletler (BM) geçen hafta yaptığı açıklamada şiddet olayları nedeniyle başkent Port-au-Prince'te 17 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Son bir yılda yaşanan çete isyanlarında 10 binden fazla Haiti vatandaşı hayatını kaybetti.

Diğer yandan ABD de ülkeden vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Ülkeyi terk etmek isteyenler için helikopter seferleri organize edilirken Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının tahliyesi için diğer seçeneklerin de araştırıldığını duyurdu.