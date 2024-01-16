Hamas 3 esirin videosunu paylaştı: İsrail kendi vatandaşlarını öldürdü

16 Ocak 2024 09:44 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:44

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 102 gündür devam ederken 24 bini aşkın Filisitinli hayatını kaybetti. İsrail, sivil ölümlerin azaltmak için saldırılarda nokta operasyonuna geçeceğini iddia etse de bölgeye yönelik hava ve kara saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail, saldırıları sırasında kendi vatandaşlarını da öldürüyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Telegram hesabından paylaşılan videoda konuşan İsrailli 26 yaşındaki esir Noa Argamani, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında, 53 yaşındaki esir Sharabi ile 38 yaşındaki Svirsky’nin öldüğünü belirtti.

Argamani, kendisi, Sharabi ve Svirsky’nin bulunduğu bir binanın İsrail’e ait F16 savaş uçağı tarafından hedef alındığını ve enkaz altında kaldıklarını, Kassam Tugayları’nca enkaz altından kurtarıldıklarını ancak yaralı çıkarılan Sharabi’nin kurtarılamadığını ifade etti.

İki gün sonra başka bir yere nakilleri sırasında ise İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Svirsky’nin vurularak öldüğünü, kendisinin de başından yaralandığına dikkati çeken Argamani, İsrail hükümetine savaşı durdurması ve kendilerinin kurtarılarak ailelerine kavuşturulması çağrısı yaptı. Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda, Sharabi ve Svirsky’nin cansız bedenlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.

İSRAİL ORDUSU, İSRAİLLİ SİVİLİ 'YANLIŞLIKLA' ÖLDÜRDÜ

Öte yandan İsrail ordusu da Gazze Şeridi sınırını geçen İsrailli bir sivili, 'silahlı Filistinli' zannederek öldürdü. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, 29 yaşındaki İsrailli Efiyahu Muri, 7 Ekim'den yaklaşık 2 hafta sonra bilinmeyen bir nedenle Gazze sınırını geçti.

Yakınları, Muri'ye ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmaların ardından Muri'nin sınırın Gazze tarafında "silahlı Filistinli" zannedilerek İsrail ordusuna ait SİHA saldırısında öldürüldüğü ortaya çıktı.

SİHA 'TERÖRİST' OLARAK TANIMLADI, SALDIRDI

Gazeteye konuşan Dagnit, kardeşi Muri'nin 23 Ekim'de aniden ortadan kaybolduğunu belirtti. Dagnit, annesinin ilk başlarda kardeşini bir arkadaşının evine gitmiş olabileceğini düşündüğünü ancak daha sonra polise başvurduklarını dile getirdi.

Dagnit, "Kardeşim sınırdan geri dönmeye ve çitlere yaklaşmaya karar verdiğinde yanlışlıkla 'terörist' olarak tanımlandı ve bir SİHA saldırısında öldürüldü." dedi.

İsrail ordusu Haaretz'in başvurusu üzerine Muri'nin bir SİHA saldırısında öldürüldüğünü doğrularken, şu ana kadar İsrailli yetkililerin aileyle iletişime geçmediğine işaret edildi.