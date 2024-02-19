Hamas İsrailli esirleri İsrail'den koruyamıyor elindeki kozu kaybediyor

19 Şubat 2024 11:53 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 09:07

İsrail ve Hamas arasında olası bir ateşkes ve esir takası anlaşması yeniden rafa kalktı. Müzakerelerin sekteye uğramasının ardından Hamas'ın silahlı kanadı el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ubeyde, İsrail'in çok sayıda İsrailli esirin ölümüne neden olduğunu söyledi. İsrail'in yoğun saldırıları esnasında esirleri korumakta zorluk çektiklerini belirten Ubeyde şunları söyledi:

''İsrailli esirlerin saflarında çok büyük kayıplar var. Askeri saldırılar öldürülme ya da yaralanmalara sebep oldu. İsrail saldırılarının elimizdeki esirlerin ölümüne yol açabileceğine dair onlarca uyarıda bulunduk ama İsrail bunu görmezden geldi.''

''Takas anlaşması yapmak için onları korumaya ve sahiplenmeye çalışıyoruz ama zor koşullar onların ölmesine neden oluyor. Hayatta kalan esirler zor koşullar altında yaşıyor. Açlık, susuzluk ve ilaç eksikliği sıkıntısı çekiyor. Zaman hızla tükeniyor ve kanaatimiz İsrail ordusunun esirlerini kasten öldürdüğü ve onları umursamadığı yönünde.''

HAMAS REHİNE KOZUNU KAYBEDİYOR

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bine dayanırken Hamas, elindeki rehine kozunu da kaybediyor. İsrail ile yapılan pazarlıkta esirleri bir baskı oluşturma konusunda kullanan Hamas, zaman zaman esirlerin bir kısmının öldürüldüğünü, bir kısmının da yaralandığını duyurdu. Ebu Ubeyde de artık yaralıları da tedavi edemediklerini söyledi.

Siyasi işler araştırmacısı Mansur Ebu Ziyad konuya dair şu değerlendirmede bulundu:

''Hamas'ın esirlerle ilgili açıklamasında bu kez öncekinden farklı bir şeyler var. Görünen o ki, kozunu kaybediyor. Hareket, esirlerin çoğunluğunun kaybedildiğini açıkladı ve bunun doğru olması Hamas’ın savaşa devam edemeyeceği anlamına geliyor.''