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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 13:27 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:33

Hamas lideri Haniye'nin kız kardeşi İsrail'in elinde!

İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin kız kardeşi Sabah Abdusselam'ı gözaltına aldı. İsrail'den açıklama gelirken Hamas sessizliğini korudu.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Hamas lideri Haniye&#039;nin kız kardeşi İsrail&#039;in elinde!

İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin kız kardeşi Sabah Abdusselam'ı gözaltına aldı. İsrail devlet televizyonu KAN'da konuyla ilgili bir haber yayınlandı.

İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Hamas aktivistleriyle bağlantısı olduğu, harekete sempati duyduğu ve kışkırtmalar yaptığı" iddiasıyla Haniye'nin kız kardeşini gözaltına aldığı belirtildi.

Hamas lideri Haniye'nin kız kardeşi İsrail'in elinde! - 1. Resim

DELİLLER MAHKEMEYE SUNULACAK

Haberde, 57 yaşında olan ve Negev'de oturan Sabah Abdusselam'ın "evinde belgeler, iletişim araçları ve cep telefonlarının bulunduğu; ciddi güvenlik ihlalleri yaptığına dair şüpheli diğer durumlarının da olduğu" iddia edildi.

Gözaltı süresinin uzatılması talebiyle delillerin mahkemeye sunulacağı aktarıldı.

Hamas'tan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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