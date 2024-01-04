Hamas yöneticisi Salih el-Aruri suikastının detayları: İHA değil 6 güdümlü füze vurdu

04 Ocak 2024 12:08 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:33

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih el Aruri'ye düzenlenen suikastın yankıları sürerken saldırının detayları da ortaya çıkmaya başladı. İsrail merkezli Ynet adlı site, Lübnanlı bir güvenlik yetkilisine dayandırdıkları haberde, Aruri'nin insansız hava aracıyla (İHA) değil, İsrail savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini yazdı.

Adı açıklanmayan yetkili, bu tür füzelerin İsrail savaş uçakları tarafından kullanıldığını belirtti. Lübnan ordusu ise İsrail'in güney Lübnan'da daha önce ateşlediği füzelerle eşleşen füzelerin kalıntılarını bulduğunu belirtti.

Saldırının detayları hakkında açıklama yapan yetkili, şunları söyledi:

''İsrail altı güdümlü füze ateşledi, dördü patladı. Bunlardan ikisi iki katı tahrip etti ve doğrudan Hamas toplantı odasını vurdu.''

Aynı yetkili İsrail savaş uçaklarından ateşlenen her füzenin 100 kilogram ağırlığında olduğu bilgisini de paylaştı.

İSRAİL SALDIRIYI ÜSTLENMEDİ

Aruri ile beraber 6 Hamas üyesinin öldürüldüğü saldırıyı İsrail üstlenmedi fakat saldırı Tel Aviv yönetimine atfedildi. Hizbullah, "Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak" açıklamasında bulundu.

Lübnan Başbakanı Najib Mikati ise İsrail'i, 'Lübnan'ı savaşa çekmeye' çalışmakla suçladı.

İsrail saldırının sorumluluğunu üstlenmese de IDF sözcüsü Yarbay Daniel Hagari dün akşam ordunun ''Her türlü senaryoya hazırlıklı'' olduğunu söyledi.

İsrail'de iktidardaki Likud Partisi'nden milletvekili Danny Danon, İsrail ordusu ve istihbarat birimlerini tebrik ettiği bir mesaj yayımladı.

NETANYAHU TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİ

Suikastta öldürülen El Aruri İsrail hapishanesinde 15 yıl geçirdikten sonra Lübnan'da sürgünde yaşıyordu.

7 Ekim'de savaş başlamadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu onu öldürmekle tehdit etmişti. El Aruri Hamas içinde çok saygı görüyordu ve Hizbullah, İran ve Hamas arasındaki bağların kurulmasında etkili bir aktör olarak öne çıkıyordu.