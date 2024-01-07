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    • 07 Ocak 2024 09:45 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 09:46

    Hamas'ın 'sır' lideri Muhammed Deif'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

    Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Yedioth Ahronoth

    İsrail'in senelerdir peşinde olduğu Hamas'ın 'gölge lideri' Muhammed Deif'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı. 

    Hamas&#039;ın &#039;sır&#039; lideri Muhammed Deif&#039;in yeni fotoğrafları ortaya çıktı
    Israil, Hamas, Gazze, Filistin

    Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun başkomutanı olduğu söylenen Muhammed Deif, İsrail'in 1995 yılından beri 'en çok arananlar' listesinde zirvede. İsrail'in uğruna para ödülü verdiği Deif'in yeni fotoğrafları, İsrail basını tarafından servis edildi.

    İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yayınladığı fotoğrafların Gazze'de ele geçirilen 70 milyon dijital dosyadan toplandığı belirtildi. Fotoğraflarda hakkında çok az şey bilinen Deif'in bir etkinlikte görüntüleniyor. Fotoğrafların birinde elinde bir deste ABD doları tutan Deif'in yanında başka bir adam da yer alıyor. Deif'in saatine baktığı ve elinde plastik bir bardak tuttuğu da görülüyor. 

    Hamas'ın 'sır' lideri Muhammed Deif'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

    Şimdiye kadar hakkında birçok iddia ortaya atılan Deif'in bir gözünün görmediği, tekerlekli sandalye kullandığı öne sürülmüşken fotoğraflarda, gözünün açıkça görüldüğü ve arkasında iki çift ayakkabı olduğu fark edildi.

    Hamas'ın 'sır' lideri Muhammed Deif'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

    İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Yedioth Ahronot'un internet sitesinde, bu fotoğrafın 2018'de çekildiği öne sürüldü. Öte yandan Maariv isimli medya kuruluşu da İsrail ordusunun Deif'in hiçbir desteğe ihtiyaç olmadan sadece hafifçe topallayarak yürüdüğüne dair kanıtların bulunduğunu iddia etti.

    BİRÇOK SUİKASTTAN KURTULDU

    Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırının mimarı olduğu tahmin edilen Deif'in hayatı boyunca en az 7 suikast girişiminden kurtulduğu belirtildi. 2014 yılında kendisine düzenlenen suikast girişiminden son anda kurtulan Deif'in o saldırıda eşi, henüz bebek olan oğlu ve 3 yaşındaki kızı yaşamını yitirmişti. Deif'in 2021, 2001, 2002, 2003 ve 2006'da da suikast girişimlerine uğradığını aktaran İsrail medyası Deif'in 2006'da bacaklarını kaybettiğini öne sürdü.

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    Haberler>Dünya>Hamas'ın 'sır' lideri Muhammed Deif'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı
    Etiketler
    israilhamasgazzefilistin
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