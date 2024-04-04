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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 18:03 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 18:09

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Müzakereler sıkışmış durumda

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgal hükümeti hala kaçıyor ve müzakereler kısır bir döngüye sıkışmış durumda" ifadeleri kullanarak, “Netanyahu İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamakla ilgilenmiyor" dedi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamas&#039;tan ateşkes açıklaması: Müzakereler sıkışmış durumda

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, yaptığı açıklamada, Hamas’ın esneklik göstermesine rağmen ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilemediğini söyledi.

"İŞGAL HÜKÜMETİ KAÇIYOR MÜZAKERELER SIKIŞMIŞ DURUMDA"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tarafların bir anlaşmaya varmasının önüne engeller koymakla suçlayan Hamdan, Netanyahu’nun İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamakla "ilgilenmediğini" ifade etti. Hamdan, "İşgal hükümeti hala kaçıyor ve müzakereler kısır bir döngüye sıkışmış durumda" dedi.

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Müzakereler sıkışmış durumda - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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